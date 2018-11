Porazil leukémii, v den boje proti rakovině dal první hattrick v NHL

Brian Boyle slaví s lavičkou Devils jeden ze svých tří gólů do sítě Pittsburghu • Reuters

Nemohl si to načasovat lépe. Centr New Jersey Devils Brian Boyle, který vloni onemocněl leukémií, se v duelu proti Pittsburghu dočkal prvního hattricku v NHL. A to zrovna v den, kdy napříč celou soutěží probíhala tradiční charitativní akce Hokej proti rakovině... Devils pak především díky jeho třem zásahům porazili Penguins 5:1 a třiatřicetiletý útočník byl logicky vyhlášen první hvězdou zápasu.