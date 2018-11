Aktuálně spolu s Alexandrem Ovečkinem vládnou střelcům v NHL. Sní o tom, že v sezoně nastřílí až padesát gólů. A má na to! David Pastrňák, český kanonýr, který dokázal pobláznit fanoušky v Bostonu. Čím si je získal? Proč tančí do rytmu při rozbruslení? Proč fanouškům hází puky? Páteční Sport Magazín přináší reportáž přímo z Bostonu! Dozvíte se i to, co o něm říkají hvězdní spoluhráči nebo zaměstnanci haly TD Garden.