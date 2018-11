Voráček se ostře zastal hráčů Ottawy, které práskl řidič: Zk**vený idiot!

"Marty Raymond je první kouč v NHL, který má v sezoně zároveň nejhorší přesilovou a hru i nejhorší oslabení," prohlásil třeba Matt Duchene na adresu asistenta trenéra Guye Bouchera. "Všimli jste si, že když děláme rozbor videa, Raymond nám k tomu nic neříká, nic tě nenaučí? Zaregistroval jsem to, když jsem náhodou dával pozor," přitakal Chris Wideman.

Hráči Senators ale místo kritiky našli zastání. "Každý klub v NHL zažil taxík plný hráčů, co rýpají do trenéra nebo generálního manažera. Vydání tohoto videa považuju za nechutnost," napsal na Twitter Ray Whitney, legendární útočník, který v nejlepší lize světa strávil sedmnáct sezon. Situaci řeší i vedení firmy Uber, které natáčení soukromých konverzací pasažérů považuje na hrubé porušení pravidel.

A ozval se i jeden český hlas, konkrétně ten patřící Jakubu Voráčkovi. Philadelphský král nahrávačů byl řidičovým chováním rozpálený doběla. "V každém sportovním týmu se něco takového děje, trenéři za zavřenými dveřmi úplně stejně mluví o hráčích. Jdete na pivo, na večeři, tohle se prostě stane. Nemyslím si, že řekli něco špatného, jen to, že jejich přesilovka a oslabení stojí za prd," řekl pro NBC.

A pak se pořádně rozjel. "Koho to se*e? Ten řidič je zk**vený idiot. Dělej svoji práci. Jsi řidič Uberu, tak řiď auta, a nesnaž se prodávat videa, abys vydělal prachy. S tím běž do p**ele. Víte, co myslím, je to prostě lůzr," nenechal kladenský odchovanec na provinilci nit suchou.

Zatímco Voráček se vztekal, jeho kolega Brian Elliott byl pořádně rozmrzelý. "Je smutné, kam tahle společnost spěje," kroutil před kamerami NBC hlavou zkušený gólman. "Teď se asi budou chovat tak, aby si pořád nemuseli hlídat záda, ale je jasné, že u některých situací prostě chcete, aby zůstaly soukromé. Ale takový už je svět sociálních sítí," zalitoval.

VIDEO: Podívejte se na záznam z Uberu