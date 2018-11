Přežil nálety Malkina i Fina, pak byl za hrdinu: Můj obličej je znetvořený!

Pro Oshieho náraz od Malkina nebyla jediná nebezpečná situace v zápase. Americký forvard opustil hrací plochu i v první třetině, kdy ho trefil hokejkou do tváře finský pes obranář Olli Määttä. Zásah holí spravila nit a dva štychy.

"Můj obličej je trochu znetvořený, ale cítím se relativně dobře," podotkl v rozhovoru pro klubovou TV Oshie, který musel z utkání odstoupit i podruhé a to po střetu s Malkinem. Ruský útočník zavezl puk do útočného pásma, přihrál ho na levou stranu a bezprostředně poté zasáhl Oshieho. Úmysl? Prý ne...

"Malkin právě odehrál puk, asi si myslel, že se ho chystám trefit, tak vystrčil rameno. To dělám celou dobu ostatně taky, běžná praxe. Nemyslím si, že by měl dostat od disciplinárky další trest, nebylo to od něj nijak zákeřné," sportovně komentoval Oshie Malkinův zákrok na stránkách NHL.com.

Rozhodčí vynesli přísnější soud: Malkina poslali do kabiny, udělili mu trest pět minut plus do konce zápasu a Oshie putoval na vyšetření. "Šlo to rychle. Prošel jsem testy na otřes mozku, vrátil se a vyhrál zápas. Krásný pocit, možná jsem nemusel mířit při té poslední brance tak nahoru, ale se štěstím to tam spadlo," okomentoval s úsměvem Oshie vítěznou branku, které docílil 74 vteřin před poslední sirénou.

Puk Oshiemu precizně připravil John Carlson a 31leté pravé křídlo skórovalo do odkryté branky pro svůj osmý zásah v sezoně. "Úžasná pobídka, má snad oči na zádech," ocenil výborný pas od spoluhráče Oshie. Krkolomný zákrok brankáře Pittsburghu Caseyho DeSmithe přišel vniveč a Penguins porhráli popáté v řadě.

Svého soupeře přitom hosté v zápase přestříleli 42:22. "Byli jsme lepší ve všech oblastech, hráli jsme s větším nasazením, vyhrávali jsme osobní souboje. Dřeli jsme. Posílali jsme puk na branku, chodili jsme do míst, kde to bolí. Zasloužili jsme si lepší výsledek," lamentoval kouč Pittsburghu Mike Sullivan.

Všechny útoky se ale tříštily o útes jménem Braden Holtby, gólman Capitals zneškodnil 41 ze 42 střel. Inkasoval pouze v úvodní třetině z hole Sidneyho Crosbyho. "Měli jsme několik dobrých šancí. Trefili jsme tyčky, puk několikrát ležel okolo brány, ale nedokázali jsme ho do ní dotlačit. Podržel je také Holtby," uznal poražený kapitán Crosby.

