Poslední ovace pro Plekance. Mával a měl na krajíčku. Co řekli spoluhráči?

Sláva, velká pozornost, kvanta mikrofonů - nic z toho nikdy nevyhledával. Raději byl mimo centrum dění, i když v kabině byl lídrem. Tentokrát se ale kamerám nevyhnul, ani nemohl. Šlo totiž o jeho rozlučku s Montrealem, legendárním klubem, ve kterém odehrál 984 utkání a zařadil se na šesté místo v historické klubové tabulce. Tedy i před takové osobnosti, jako jsou Maurice Richard a Guy Lafleur.

Když si ho v průběhu první třetiny našla kamera, začalo to v hale vřít. „Děkujeme za všechno, Pleky," zaznělo v hale. A když potlesk neustával, usmál se i tradičně emočně nevýrazný muž. Však si takové ovace za roky svých služeb zasloužil a příznivci tradičního mužstva oddanost umí ocenit.

Merci Pleky d'avoir représenté les Canadiens avec fierté pendant 15 saisons!



Přidali se samozřejmě i hráči, hokejkami klepali o mantinel i borci ze souboru Golden Knights. Kamera si speciálně vybrala Maxe Paciorettyho, který ještě v minulé sezoně byl kapitánem mužstva. I on byl možná zaskočen z rychlého konce klubové ikony. Stejně jako jeho současní spoluhráči.

„Hráli jsme spolu dlouho," řekl gólman Carey Price pro TSN a nějakou chvíli hledal ta správná slova. „Nevím jak to říct, jsem pořád šokovaný. Je mi úplně jasné, že tohle je pro něj zklamání, i když všechno někdy končí. Pleky byl roky dobrým spoluhráčem a vždy mě podporoval," řekl ještě novinářům nejužitečnější muž ligy v roce 2015.

Zaskočený z celé situace byl i trenér Claude Julien, který byl prvním mužem, jenž v zámoří Plekance vedl a nakonec také tím posledním.

„Jsem pyšný na to, že jsem mohl vést hráče, který byl během celé kariéry obrovským profesionálem, týmovým hráčem a hodně toho Montrealu odevzdal. Na hřišti byl fantastický na obou stranách kluziště, bodoval, byl špičkový na buly... Pokaždé jsem byl rád, když byl na mé straně," řekl Julien.

Sám útočník během tiskové konference přiznal, že už na začátku sezony tušil, že by k něčemu podobnému mohlo dojít. Důvod? Množství kvalitních mladých tváří u Canadiens.

Osobnosti z šatny ho ale budou postrádat.

