Šílená čísla! Arizona drtí NHL v oslabení. Překoná historický rekord?

Na začátek si shrňme pár čísel. Coyotes mají suverénně nejlepší úspěšnost v oslabení napříč celou NHL. Z 60 početní nevýhod inkasovali jen pět branek a hned deset jich nasázeli. Žádný jiný tým se takové bilanci ani nepřibližuje, druhý nejlepší tým (San Jose) má bilanci čtyř vstřelených a sedmi inkasovaných gólů. Nejhůře je na tom Philadelphia (0 vstřelených, 22 inkasovaných gólů).

Procentuální využití oslabení, jakkoli to zní absurdně, má Arizona dokonce lepší než ve vlastní přesilovce. V té hokejisté z pouštního státu vstřelili devět gólů z 61 možností (14,8 %) a patří jim až 27. místo v lize. V oslabení mají úspěšnost využití 16,7 %, což je aktuálně lepší než přesilovky devíti týmů včetně vedoucího Nashvillu.

Oslabení Coyotes v posledních pěti sezonách: sezona vstřelené góly % využití inkasované góly % ubránění 2018/19* 10 16,7 % 5 91,7 % 2017/18 2 0,9 % 46 79,5 % 2016/17 8 3,1 % 59 77,3 % 2015/16 4 1,3 % 69 77,3 % 2014/15 4 1,4 % 65 76,7 % * statistiky po 19 odehraných zápasech

Co za neuvěřitelnými čísly stojí?

Extrémně se vyvedl letní příchod útočníka Michaela Grabnera. Rakouský rychlík je vyhlášený oslabenkář, od roku 2010, kdy naskočil do NHL, nasázel v oslabení už 19 gólů. Více jich za tu dobu dal jen Brad Marchand z Bostonu (23). Za jeho úspěšností stojí obrovská rychlost, kvalitní práce s hokejkou a efektivní instinkty.

V aktuální sezoně vstřelil Grabner pět gólů, z toho hned čtyři v oslabení, v nichž přidal i dvě asistence. „Ví, kam jít a kde na soupeře zatlačit. Je to jeho zkušenost za ta léta, pozná nejpravděpodobnější místo, kam půjde puk. To je důvod, proč je tak dobrý hráč do oslabení,“ vysvětlil kouzlo 31letého forvarda trenér Rick Tochet pro web AZcentral.com.

Grabner v létě u Coyotes nahradil jiného výborného oslabenkáře – Tobiase Riedera, který v roce 2014 dokázal dát dokonce během jednoho oslabení dva góly. Když se v domácích zápasech dostane rodák z Villachu k puku, diváci se už zvedají ze sedadel. „Grabs má takovou rychlost, že může vzlétnout. U některých lidí umí vyvolat strach z Boha,“ dodal v nadsázce Tocchet.

Kromě Grabnera se v oslabení už třikrát trefil i Brad Richardson, dva góly přidal Derek Stepan, jeden Lawson Crouse. Zvrácenost toho všeho podtrhuje fakt, že v celé minulé sezoně dokázali Coyotes v oslabení vstřelit jen dvě branky.

Coyotes mají naběhnuto k překonání historického rekordu NHL, který drží Edmonton. Oilers nastřádali v sezoně 1983/84 celkem 36 gólů v oslabení, z toho hned 12 vstřelil Wayne Gretzky. Klubový rekord z ročníku 1999/2000 je 14 tref. Pokud by si Arizona udržela aktuální výkonnost, dostala by se na číslo 43! V současné NHL k tomu asi těžko dojde, i tak jde o impozantní počin.

VIDEO | Zatím poslední Grabnerova trefa v oslabení