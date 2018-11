Zacha krásně zakončil a trefil se podruhé v řadě, Kaše má první gól

Carolina rozhodla o vítězství už po půl minutě hry, v níž útočníci Justin Williams a Micheal Ferland překonali Coryho Schneidera během osmi vteřin. Rychlejší dva góly se povedly jen Edmontonu proti Los Angeles Kings v březnu 1982. Tehdy na ně Oilers potřebovali 24 sekund.

"Kdo by si pomyslel, že všechny branky padnou v první třetině a že my se trefíme jen v prvních 30 vteřinách? Každý zápas přináší překvapení. Byla to bitva. Je dobře, že hrajeme tak těžká utkání, protože nám do pozdější části ročníku dodají sebevědomí," uvedl kapitán Hurricanes Williams.

Zacha se prosadil v 7. minutě. Švédský útočník Jesper Bratt ho našel mezi kruhy přihrávkou od pravého hrazení a brněnský rodák bekhendem pod horní tyč snížil. "Po té půlminutě jsme se sebrali a hráli dobře. Bohužel jsme nedokázali přidat další branky," mrzelo trenéra Devils Johna Hynese.

Zacha navázal na sobotní trefu proti Detroitu (2:3 v prodloužení). Jednadvacetiletý český útočník v úvodních deseti duelech NHL nebodoval a přesunul se na farmu do Binghamtonu v AHL, aby podle Hynese nabral sebevědomí, dočkal se většího vytížení na ledě a začal vytvářet šance. Gólový půst ukončil ve třetím zápase po návratu do prvního týmu a celkově ve třináctém souboji sezony.

Kaše čekal na gól čtyři zápasy

Kaše se dočkal premiérové branky ve čtvrtém utkání. Rodák z Kadaně zmeškal prvních 18 duelů kvůli otřesu mozku, který utrpěl na konci září v přípravném zápase proti Los Angeles. Třiadvacetiletý křídelní útočník zvýšil v 25. minutě na 3:1, když přihrávku vzduchem obránce Brandona Montoura od pravého mantinelu usměrnil tečí za záda brankáře Philippa Grubauera.

Avalanche ale dotáhli souboj do nastaveného času, v němž dvě sekundy před koncem dokonal obrat přesilovkou trefou Mikko Rantanen, který si nadto připsal i dvě asistence a s 32 body vládne produktivitě ligy. Stejnou bilanci si z utkání odnesl i jeho spoluhráč Nathan MacKinnon, který je v kanadském bodování na druhé příčce s 29 body. Na straně Ducks se na všech gólech podílel Montour (1+2).

Třetí porážka za sebou Kašeho štvala. "Vytvořili jsme si několik slušných příležitostí, dobře jsme drželi puk a hodně jsme bruslili. Potřebovali jsme ale dva body a máme bohužel jen jeden, tak snad příště," řekl autor 20 branek z minulé sezony.

Navrátilec Rutta viděl výhru

Po dvouzápasové absenci se do sestavy Chicaga vrátil bek Jan Rutta. Blackhawks si poradili s Minnesotou 3:1 především díky brankáři Coreymu Crawfordovi, jenž pochytal 39 střel Wild. "Cítil jsem se skvěle. Bojuju a pracuju na tom, aby se mi dařilo. Dneska mi spoluhráči před brankou hodně pomohli," prohlásil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

David Kämpf proti Minnesotě odehrál 15 minut, třikrát vystřelil na bránu a připsal si jeden kladný bod • Foto Reuters / Jon Durr-USA TODAY Sports

Výsledky:

NY Islanders - Dallas 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)

Branky: 4. Beauvillier, 41. Mayfield - 23. a 28. Lindell, 48. a 50. Radulov, 25. Hintz, 45. Seguin. Střely na branku: 39:33. Diváci: 10.650. Hvězdy utkání: 1. Radulov, 2. Seguin, 3. Benn (všichni Dallas).

Carolina - New Jersey 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 1. Williams, 1. Ferland - 7. Zacha. Střely na branku: 25:34. Diváci: 11.211. Hvězdy utkání: 1. Williams, 2. McElhinney, 3. Staal (všichni Carolina).

Edmonton - Vegas 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Branky: 1. McDavid, 17. Chiasson, 44. Draisaitl - 25. a 41. Marchessault, 13. Karlsson, 23. Eakin, 24. Pacioretty, 44. Smith. Střely na branku: 32:31. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. Marchessault, 2. Miller (oba Vegas), 3. McDavid (Edmonton).

Anaheim - Colorado 3:4 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)

Branky: 5. Montour, 24. Getzlaf, 25. Kaše - 39. a 52. MacKinnon, 23. Andrighetto, 65. Rantanen. Střely na branku: 33:41. Diváci: 16.502. Hvězdy utkání: 1. Rantanen (Colorado), 2. Montour (Anaheim), 3. MacKinnon (Colorado).

Chicago - Minnesota 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 9. Toews, 18. Saad, 60. Kahun - 28. Parise. Střely na branku: 28:40. Diváci: 21.373. Hvězdy utkání: 1. Crawford, 2. Saad, 3. Kane (všichni Chicago).