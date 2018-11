TOP 5 hvězd a zklamání čtvrtiny NHL. Ztracený Sobotka i skvělý Halák

Komu se v této sezoně daří a komu to nejde? • FOTO: Koláž: iSport.cz Čtvrtina ročníku 2018/19 je v NHL pryč a odkrývá se tak pomalu letní práce generálních manažerů. Server iSport.cz si posvítil na to, které přesuny se během pauzy povedly, a které ne a z obou stran vybral TOP 5 nejzajímavějších výkonů. Na úspěšné straně jsme vynechali superstar Johna Tavarese v Torontu a hvězdu Mika Hoffmana na Floridě, od kterých se čekalo, že budou zářit a oba to v maximálním možném měřítku splňují. Kdo jsou ti ostatní?

ANO - Jaroslav Halák, Boston Jaroslav Halák • Foto ČTK/AP Akvizice: podepsal jako volný hráč, přišel z NY Islanders

Smlouva: 2 roky, 5,5 milionu dolarů

Sezona: 13 zápasů, 7-2-2, 2,07 gólu na zápas, 93,5% Třiatřicetiletý veterán přišel jako spolehlivý záskok za pomalu vadnoucího Tuukku Raska a velmi rychle ukázal, že bude víc než jen spolehlivý náhradník. Fina zastiňuje ve všech kategoriích a vychytal už dvě čistá konta. Je nejlepší dvojkou ligy. „Válí od prvního dne co tu je, kluci před ním hrají v klidu," chválí si trenér Bruce Cassidy.

ANO - Jeff Skinner, Buffalo Jeff Skinner • Foto Reuters Akvizice: v rámci trejdu s Carolinou

Smlouva: poslední rok šestileté smlouvy na 34,3 milionu dolarů

Sezona: 21 zápasů, 14 gólů a 8 nahrávek V Carolině nejlepší nováček roku 2011 vadnul a byla to škoda. Vždyť mu je teprve 26 let! Výměna do Buffala byla vysvobozením, i když ze začátku to tak úplně nevypadalo. Na první bod si musel počkat do pátého zápasu a ještě po sedmi utkáních měl bilanci 1+2. Jenže potom se rozjel jako, ehm... hurikán. V tuto chvíli je z něj se čtrnácti góly třetí nejlepší střelec NHL a Skinner tak společně s kapitánem Jackem Eichelem stojí za výtečným vzestupem Sabres.

ANO - Ryan O´Reilly, St.Louis Ryan O´Reilly • Foto AP Photo/Billy Hurst Akvizice: v rámci trejdu s Buffalem

Smlouva: cap hit 7,5 milionu dolarů až do roku 2023

Sezona: 19 zápasů, 10 gólů a 13 nahrávek Když ho Colorado v červnu 2015 vyměnilo do Buffala, měl se čerstvý mistr světa stát jednou z tváří vzestupu. Místo toho ho Sabres v červenci 2018 poslali do Blues poté, co hráč po další mizerné sezoně prohlásil, že ztratil chuť do hry. V novém působišti ji našel a je nejproduktivnějším hráčem mužstva. Bohužel St.Louis se trápí, dokonce tak, že vedení už odvolalo trenéra Mike Yea...

ANO - Tomáš Tatar a Max Domi, Montreal Tomáš Tatar a Max Domi • Foto Koláž: iSport.cz Max Domi

Akvizice: v rámci trejdu s Arizonou

Smlouva: 2 roky, 6,3 milionu dolarů

Sezona: 21 zápasů, 10 gólů a 15 nahrávek Tomáš Tatar

Akvizice: v rámci trejdu s Vegas

Smlouva: cap hit 5,3 milionu dolarů až do roku 2021

Sezona: 21 zápasů, 9 gólů a 8 nahrávek Z těchto dvou trejdů skutečně Canadiens vytěžili maximum. Takové určitě ani nečekali. Domi dal v posledních dvou sezonách pokaždé jen devět gólů, jenže v Kanadě tuhle metu překonal už po první čtvrtině ročníku. Je navíc prvním hráčem klubu od ročníku 1918/19, který dokázal posbírat v prvních dvaceti zápasech aspoň 24 bodů. Tatar zase vůbec nezapadl do koncepce Vegas a v play off i se svým luxusním platem seděl na střídačce. Když pak Golden Knights dostali dobrou nabídku, s chutí se Slováka vzdali. Ten to klubu vrátil 10. listopadu, během prvního vzájemného setkání rozhodl o výhře Canadiens 5:4 gólem v 53. minutě.

ANO - Elias Lindholm, Calgary - Micheal Ferland, Carolina Elias Lindholm a Micheal Ferland • Foto Koláž: iSport.cz Elias Lindholm

Akvizice: v rámci trejdu s Carolinou

Smlouva: cap hit 4,85 milionu dolarů až do roku 2024

Sezona: 21 zápasů, 11 gólů a 11 nahrávek Micheal Ferland

Akvizice: v rámci trejdu s Calgary

Smlouva: poslední rok dvouleté smlouvy na 3,5 milionu dolarů

Sezona: 20 zápasů, 10 gólů a 4 nahrávky Tahle výměna, která obsahovala rovnou pět hráčů, klapla na obě strany. Lindholm okamžitě zapadl a je rozjetý na nejlepší sezonu kariéry. Pokud udrží tempo dosáhne na 86 bodů... Když Ferland před pár lety vstupoval do ligy, udělal si jméno hlavně svou fyzickou hrou. Před rokem díky 21 brankám už ukázal potenciál, ale nikdo asi nečekal, že by takhle brzy mohl být nejlepším střelcem mužstva.

NE - Jack Johnson, Pittsburgh Jack Johnson • Foto Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports Akvizice: podepsal jako volný hráč, přišel z Columbusu

Smlouva: 5 let, 16,25 milionu dolarů

Sezona: 19 zápasů, 1 gól a 5 nahrávek Kdysi býval hvězdou, ale to už je vážně nějaká chvíle. Od té doby zapadla trojka draftu 2005 do silného průměru, a proto se krok Pens s pětiletou smlouvou zdál celkem rizikový. Bohužel pro Pittsburgh se tyto obavy zatím potvrzují. Zkušený bek patří s bilancí minus deset k nejhorším hráčům soutěže.

NE - Chris Kunitz, Chicago Chris Kunitz • Foto Reuters / Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports Akvizice: podepsal jako volný hráč, přišel z Tampy Bay

Smlouva: 1 rok, milion dolarů

Sezona: 19 zápasů, 0 gólů a 2 nahrávky Jasně, od čtyřnásobného vítěze Stanley Cupu se nečekaly bodové hody, ale především předávání zkušenosti. Každopádně taková mizérie to být také zrovna neměla. V závěru října byl majitel více než tisícovky startů v NHL poprvé od roku 2007 zdravým náhradníkem a jeho bilance - 7 je druhá nejhorší v týmu. „Snad se ke mně brzy začnou trochu odrážet puky a dám taky pár gólů," řekl nedávno.

NE - Max Pacioretty, Vegas Max Pacioretty • Foto AP Photo/David Becker Akvizice: v rámci trejdu s Montrealem

Smlouva: poslední rok šestileté smlouvy, s Vegas už prodloužil o čtyři roky

Sezona: 18 zápasů, 4 góly a 2 nahrávky Příprava na nový ročník vypadala pro bývalého kapitána Montrealu skvěle. Golden Knights váleli a americký snajpr pálil jednu branku za druhou. Jenže jakmile začalo jít do tuhého přestalo to jít jemu i týmu. První gól dal sice hned ve druhém zápase, ale ještě po čtrnácti utkáních sezony měl bilanci 2+0. K tomu je se sedmi zápornými body čtvrtým nejhorším hráčem klubu.

NE - James Neal, Calgary James Neal • Foto Reuters / Sergei Belski-USA TODAY Sports Akvizice: podepsal jako volný hráč, přišel z Vegas

Smlouva: 5 let, 28,75 milionu dolarů

Sezona: 21 zápasů, 3 góly a 1 nahrávka Bývalý čtyřicetigólový střelec byl jedním z největších lákadel trhu s volnými hráči, ale zatím to vypadá, že s nový působištěm se pěkne sekl. Flames patří ve vstřelených gólech mezi nejlepší desítku soutěže, ale Neal přispěl k 69 trefám jen třemi úspěšnými zásahy. Už sedm utkání čeká na bod, který bude jeho 500. v NHL...