Premiéra jako víno! Šimek si projel čestné kolečko a diktoval hvězdě

Čtyřikrát za sebou prohráli San Jose Sharks, a to bylo impulsem, proč sáhnout do obranných řad a udělat změnu. Konečně se tak dostal do akce šestadvacetiletý Šimek, který vystřídal švédského beka Joakima Ryana a zařadil se rovnou do první formace.

Už to je pocta, nicméně v kalifornském týmu je to trochu jiné, než u ostatních klubů. V první formaci má vedle sebe superhvězdu Brenta Burnse, jenže ve druhé by zase nastupoval s Erikem Karlssonem, dvojnásobným majitelem Norris Trophy a ve třetí s olympijským vítězem Marcem-Édouardem Vlasicem. Super společnost a také slušná pravděpodobnost být skutečně nervózní.

Pokud ale Šimek byl, nedal to znát. I když mu spoluhráči připravili na start jeho zámořské kariéry tradiční libůstku, nechali ho jít prvního na rozbruslení a Čech tak byl na pár vteřin úplně sám na ledě.

The squad gives Radim Simek a solo lap in his NHL Debut 😂 pic.twitter.com/40BnDzNQtY — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) December 3, 2018

Při hře si pak počínal zkušeně. Zaujal několika hity, při jednom z nich domácí Kenny Agostino zůstal delší čas na střídačce a musel ho rozdýchat. Ten další na Brendana Gallaghera přišel krátce po odpískání, proto nebyl obránci zapsán do statistik.

Zajímavé situace si všiml také Kevin Kurz, žurnalista píšící pro server The Athletic. „Nejvíce mě zaujalo, když Šimek při jedné situaci vysvětloval parťákovi Burnsovi kde a jak má stát," napsal si na Twitter.

Nakonec obránce odehrál celkem 13 minut a 19 vteřin, připsal si jeden hit a byl na ledě u třetího gólu svého mužstva, který dal kapitán Joe Pavelski. „Na kluka, který první dva měsíce jen seděl a trénoval, hrál fenomenálně," řekl po zápase trenér Peter DeBoer.

Radim Simek out here knocking his nerves with 🔥 hits. pic.twitter.com/6Hv403nPNV — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) December 3, 2018

Teď už jen aby u toho zůstalo a Šimek nemusel příští měsíce s týmem jen trénovat.

„Sharks by mohli daleko více využívat jeho fyzických příspěvků, vážně si myslím, že by mohl zabojovat o Ryanovo místo," pokračoval Kurz s pozitivní předpovědí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:15. Petry Hosté: 02:55. Braun, 10:29. Burns, 35:51. Pavelski Sestavy Domácí: Price (Niemi) – S. Weber (C), Kulak, Petry, Schlemko, Jo. Benn, Reilly – Gallagher (A), Danault, Tatar – A. Shaw, Domi, Drouin – Lehkonen, Kotkaniemi, Byron (A) – Deslauriers, Chaput, Agostino. Hosté: M. Jones (Dell) – Burns, R. Šimek, E. Karlsson, Dillon, Braun, Vlasic – Donskoi, Pavelski (C), E. Kane – Labanc, Couture (A), Hertl – Sörensen, J. Thornton (A), Goodrow – M. Karlsson, Suomela, Radil. Rozhodčí Joannette, L´Ecuyer – Racicot, Cormier Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 20 301 diváků

VIDEO: Sestřih utkání Montreal - San Jose