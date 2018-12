Strašidelný Grabner! Útočník Arizony se pochlubil děsivým zraněním oka

Kdo projede statistiky zápasu, asi ho v první řadě překvapí, že rozený střelec Grabner nebyl ani u jednoho vstřeleného gólu Coyotes. Bližší pohled do statistik všechno vysvětlil. Jedenatřicetiletý rodák z Villachu odehrál jen tři minuty a jedenáct vteřin, pak se zapletl do souboje svého spoluhráče Brada Richardsona s Blaisem a bylo hotovo.

Hokejka dvaadvacetiletého mladíka vystřelila do vzduchu a trefila Grabnera přímo do oka. Domácí borec putoval do šaten, ten hostující na čtyři minuty na trestnou lavici.

Klub z pouště obratem oznámil, že autor čtyř branek ve vlastním oslabení v této sezoně je mimo na neurčito a během chvíle začal prostřednictvím sociálních sítí reagovat také sám útočník.

„Naštěstí je aspoň knír netknutý," napsal si na Instagram a připomněl, že jeho tvář zdobí připomínka akce Movember.

Coyotes forward Michael Grabner just posted this photo on Instagram. It's ugly and it's clearly his left eye that took the brunt of Blues forward Sammy Blais' stick. No official update yet from the Coyotes on his prognosis: pic.twitter.com/zhEdu0XBBv