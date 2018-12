Desperát narazil! Ligový nepřítel číslo 1 to schytal, do šatny mu pomáhali

Než se dostaneme k aktuálnímu dění, vezmeme si celý příběh hezky popořadě. Wilson a Reaves byli hrubou silou obou týmů v červnových bojích o Stanley Cup a Wilson v utkání číslo jedna vyslal signál. Nečistým hitem zničil prakticky nejlepšího hráče domácích a pak se celé finále vyhýbal odvetě.

Reaves si zase v závěrečných zápasech sezony nemohl dovolit po někom jen tak skočit, na to už byla každá minuta zápasů až moc důležitá. Paměť nicméně nemá špatnou.

Poté, co v úterý nejprve v 6. minutě otevřel skóre, Wilsona o devět minut později během jednoho střídání vyřídil dvěma hity. Svému čtyřiadvacetiletému nepříteli se následně ještě provokativně vysmál. Hala šílela.

VIDEO: Reaves dvakrát sundal Wilsona během chvíle

To ale nebylo všechno, ve 36. minutě totiž bitva pro oba kohouty skončila. A tentokrát už šlo o zdraví. Po nečistém hitu dostal domácí obr trest do konce zápasu a Wilson odešel do šatny jen díky pomoci svých spoluhráčů.

„Mezi oběma kluby je rivalita. Souboje těhle dvou byly dobré, ale Reaves po něm šel celý zápas. Křičel na něj na každém vhazování, a tohle byl hit, který Wilson nemohl vidět a nečekal ho," řekl pro klubovou televizi trenér hostí Todd Reirden s tím, že více informací o zdravotním stavu svého svěřence bude mít po vyšetření.

Opačný názor měl samozřejmě domácí kouč Gerard Gallant, který sice politoval toho, že se Wilson zranil, ale střet jinak považoval za čistý. Podobně to viděl Reaves, kterého pravděpodobně čeká setkání s disciplinární komisí. I když sám je opačného názoru. „Koukal se, kam přihrál a narazil na lva v džungli. Bylo to rameno na rameno a neřekl bych, že přišel pozdě," řekl Reaves.

VIDEO: Po tomto střetu oba hráči dohráli

Ať je to jak je to k tomuto střetu se nejvíc hodí jediné slovo: karma. Wilson byl od startu ročníku 2017/18 čtyřikrát suspendován a hity mimo rámec pravidel jsou jeho specialitou. Za sestřelení Oskara Sundqvista ze St.Louis během záříjové přípravy dostal dvacetizápasový distanc.

Jen před pár dny přejel Bretta Seneyho z New Jersey a odborná veřejnost se divila, proč k trestu do konce utkání ještě nepřibyl ten disciplinární. Jenže teď Wilson narazil.

Napříč soutěží si produktivní útočník získává stále větší množství nepřátel, poučí se po této ráně?

VIDEO: Sestřih utkání Vegas - Washington