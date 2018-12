Šimek už slaví, má první bod v NHL! Hertl skóroval, Kaše rozhodl

Hertl zvýšil v polovině úvodní třetiny v přesilové hře na 2:0. Odchovanec pražské Slavie měl snadnou práci, když ho perfektní přihrávkou našel na hranici brankoviště Kevin Labanc a český útočník usměrnil puk do zcela odkryté branky. Šimek se zapsal do statistik ve 29. minutě u gólu na 3:0. Střelu českého obránce od modré čáry tečoval Timo Meier, který se před utkáním vrátil po zranění do sestavy, a proto zůstal Lukáš Radil mezi náhradníky.

VIDEO: Šimkovu střelu tečoval Meier

Do hry nezasáhl v San Jose ani Petr Mrázek, který v předchozím utkání inkasoval jen jednou z 34 střel. V brance Caroliny nastoupil Curtis McElhinney, jenž v úvodních 35 minutách hry lovil puk ze sítě čtyřikrát a celkově pustil pět z 23 střel.

Kaše zařídil Anaheimu, který ve druhé třetině přišel o vedení 2:0, pátou výhru v řadě. Český útočník rozhodl zápas ve 45. minutě přesnou střelou z pravého kruhu k bližší tyči. Vítězství zpečetili Ducks při power play. Do sestavy Chicaga, které naopak prohrálo popáté za sebou, se nevešel obránce Jan Rutta.

VIDEO: Kaše poslal Chicago do vedení

Výsledky:

St. Louis - Edmonton 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 7. Barbašev, 14. Schenn - 25. Nugent-Hopkins, 60. Klefbom, rozhodující sam. nájezd McDavid. Střely na branku: 30:36. Diváci: 16.551. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Klefbom (oba Edmonton), 3. Allen (St. Louis).

San Jose - Carolina 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky: 4. Goodrow, 11. Hertl, 29. Meier (Šimek), 36. Pavelski, 56. Sörensen - 39. Wallmark. Střely na branku: 23:40. Diváci: 17.119. Hvězdy zápasu: 1. Jones, 2. Meier, 3. Thornton (všichni San Jose).

Anaheim - Chicago 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Branky: 6. Montour, 7. Sprong, 45. Kaše, 59. Silfverberg - 28. Gustafsson, 40. DeBrincat. Střely na branku: 32:27. Diváci: 15.696. Hvězdy zápasu: 1. Sprong, 2. Kaše (oba Anaheim), 3. Gustafsson (Chicago).