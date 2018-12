Bek v NHL utřel sudího. Hraj, volal na něj. Budu si dělat co chci, křikl

St.Louis Blues zatím zažívají skutečně mizernou sezonu a málokdo tenhle našlapaný tým očekával na začátku prosince na předposledním místě v celé NHL. Další domácí utkání pro ně znamenalo další bodovou ztrátu, ale ještě než k ní došlo, pobavil fanoušky obránce Colton Parayko.

Nejvytíženější hráč domácích si totiž v nastaveném čase dával na čas s rozehrávkou, zajel za vlastní bránu a tam přemýšlel, komu puk předá. Časomíra ukrajovala další a další vteřiny, a to už se přestalo líbit sudímu, který stál v rohu a kanadského obránce tak okřikl.

„Hraj," zaznělo utichlou halou z úst muže v pruhovaném trikotu. „Budu si dělat co chci," odsekl mu po chvíli pětadvacetiletý vicemistr světa z roku 2017. „Fakt?" zmohl se sudí na krátkou odpověď.

Parayko put the ref in his place tonight. 🤣 pic.twitter.com/Atv4LleYLM