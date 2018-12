Šéf Nylanderovi věří. Dokud tu budu, k trejdu nedojde, řekl GM Dubas

Fanoušci Toronta si v sobotu museli oddechnout. Několikaměsíční napětí je u konce, William Nylander se s Maple Leafs konečně domluvil, v průměru si hráč ročně přijde na 6,9 milionů dolarů. Obě strany musely udělat kompromisy. Nylander šel dolů s penězi, Toronto s délkou kontraktu. Spekulace ale neustaly. Po podpisu Švédovy smlouvy se začalo řešit, zda náhodou není návrat ztraceného syna jen krátkodobou záležitostí a talentovaný forvard bude dříve nebo později vyměněn. Za někoho, kdo zabírá méně místa pod platovým stropem, za kvalitního obránce.

Tuhle možnost Dubas v podstatě ihned po dohodě vyloučil, když na pondělní tiskovce jasně uvedl, že Nylandera se žádný budoucí trejd týkat nebude. „Nevím, co je na tom překvapivého. Pochopitelně je naším záměrem mít ho tu tak dlouho, jak to jen půjde,“ vysvětloval novinářům.

„Je to skvělý mladý hokejista. Nemyslím si, že se chceme dostat do situace, kdy takové hráče mít nebudeme. To je náš pohled na svět. Hodně jsme o všem mezi sebou diskutovali, to k celé věci a jejímu průběhu patřilo. Je ale naším jasným záměrem mít ho tu tak dlouho, jak to jenom bude možné. A se všemi dalšími mladými hráči.“

Jak čas běžel a Nylander stále na soupisce Toronta nefiguroval, situace totiž nahrávala spíše kanadskému celku. Týmu Mikea Babcocka se i bez talentovaného útočníka skvěle dařilo a po zásluze se mužstvo i nyní pohybuje na špici Východní konference i celé NHL.

William Nylander prodloužil v Torontu • Foto Profimedia.cz

Švédovu úlohu skvěle převzal Kasperi Kapanen, velmi dobré výkony podává Nylanderův krajan Andreas Johnsson, ještě nedávno hráč AHL. Maple Leafs se bez problémů vypořádali i s absencí Austona Matthewse, který kvůli zranění ramene vynechal čtrnáct zápasů a týmu chyběl celý měsíc. Zkrátka a dobře, nevypadalo to, že Nylander Torontu extra schází.

Dubas však Nylanderovi věří. I když se mohlo zdát, že po zdlouhavém a únavném několikaměsíčním jednání, kdy Maple Leafs byli bez své hvězdičky a Nylander bez hokejky a puku, se mají navzájem plné zuby, opak je pravdou.

Jejich mezilidský vztah je dlouhodobějšího charakteru. Znají se už z působení v týmu Marlies, farmářské organizaci Toronta. Dubas tam působil čtyři sezony jako generální manažer, po dva ročníky měl ve svém týmu i začínajícího Nylandera. Zná ho od hráčových osmnácti, panuje mezi nimi vzájemný respekt. A věří mu i jako hokejistovi. Během sezony se objevovaly názory, že tým, který má Matthewse, Marnera či Johna Tavarese, takovou lakomou primadonu, která nasbírala v uplynulém ročníku „jen“ jednašedesát bodů, vlastně vůbec nepotřebuje. I přes to, že v organizaci Nylander logicky nemá výsadní pozici a není nejdůležitějším hráčem klubu, jsou jeho statistiky docela slušné.

S průměrem víc než dvou bodů na zápas při hře pět na pět na tom byl v minulé sezoně lépe než třeba Anže Kopitar, Joe Pavelski, Phil Kessel nebo John Tavares ve stejném věku. Dvaadvacetiletý hokejista není největší hvězdou Toronta, přesto je hráčem s ohromným ofenzivním potenciálem. A to se domnívá i jeho šéf.

„Znám ho, prostě v něj mám důvěru. Jeho inteligence, oddanost hokeji, všechno nasvědčuje, že se bude nadále zlepšovat. On není ten typ člověka, kterého bychom odsud chtěli nechat odejít,“ vysvětloval Dubas.

Radost z dohody mezi hráčem a klubem mají i Nylanderovi spoluhráči, minimálně někteří. „Když jsem ho viděl, začal jsem tancovat a pak jsem ho obejmul,“ smál se Marner na dotaz, co udělal, když spoluhráče viděl v kabině. Radost měl i Kapanen, paradoxně hráč, který Švéda v elitní formaci vedle Mathewse nahradil. „Kontroloval jsem novinky na Twitteru přibližně každých patnáct vteřin, bezpochyby,“ usmíval se finský forvard. „Vidět ho konečně zase v Torontu, to je skvělé. Je parádní mít ho zpátky.“

Na Nylanderovi je, aby důvěru spoluhráčů i šéfa splatil na ledě.