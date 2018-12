Trenér NHL v mikině? Měli ho vyrazit, smějí se hráči. Zkasíruje ho Čech?

Zámořská hokejová soutěž má přísná pravidla, která si střeží. Pokuta za to, že nepřijdete řádně oblečen? Něco takového snad ani není vypsané, každý hráč automaticky počítá s tím, že na zápas se musí dostavit v obleku a saku. Proto šedesátiletý Tortorella tak překvapil.

Nejde ale o žádný módní výstřelek, ani snahu zaujmout nebo na něco upozornit. Americký stratég s košatou trenérskou kariérou byl prostě jenom nachlazený. To se hned člověk lépe cítí zabalený v mikině. Sako a kravata tady zrovna moc nepomáhají...

No a protože Blue Jackets si nakonec po boji odvezli z Philadelphie oba body, bylo v kabině veselo a leckdo se k tématu vyjádřil. Tedy kromě trenéra, ten včera s žurnalisty nemluvil.

„Slyšeli jsme ho kašlat už při rozbruslení, bylo mu pěkně zle. Měli jsme ho vykopnout a poslat zpátky do autobusu," smál se Cam Atkinson, který nahrál na vítězný gól v prodloužení a bodoval ve dvanáctém zápase v řadě.

John Tortorella has flu-like symptoms.



His solution? Throw on a hoodie. 😂 pic.twitter.com/rwUSTOm6dT — Sportsnet (@Sportsnet) 7. prosince 2018

Jinou věc navrhoval veterán Brandon Dubinsky, který v 19. minutě třetí trefou sezony zvyšoval na 2:1. „Trenéři v NHL normálně nosí na střídačku sako, tohle je na pokutu," žertoval dvaatřicetiletý americký centr.

„Kolik? To se musíte zeptát Lukáše Sedláka, ten drží kasu," vyklouzl ladně z odpovědi Dubinsky.

Jestli k pokutě skutečně dojde zatím není jasné. Každopádně v Columbusu se drží dobrá nálada, klub je se čtyřiatřiceti body druhým týmem Metropolitní divize a proti Flyers navíc zapsal rekord. Trefa Setha Jonese v čase 60:10 byla nejrychlejší brankou v prodloužení v klubové historii.

Pod vítěznou trefou je výrazně podepsaný Atkinson, který vybojoval u střídačky puk a poslal ho obránci Jonesovi. Pro něj to pak byl souboj jeden na jednoho s gólmanem Anthonym Stolarzem.

„Celou tu dobu jsem myslel jen na to, že mu to dám na lapačku," řekla čtyřka draftu z roku 2013 pro NHL.com. „Bylo to buď tam anebo nic."

A klaplo to.

VIDEO: Sestřih utkání Philadelphia - Columbus