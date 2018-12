Neuvirth i Flyers u dna NHL. Každý zápas je teď kritický, burcuje Voráček

Neuvirth ve svém druhém startu v ročníku putoval na střídačku ve 28. minutě za stavu 1:3. Projděme si inkasované góly.

1. Švihnutí zápěstím od Kyle Connora z mezikruží nebylo z ranku nechytatelných, Neuvirth neměl zacloněný výhled a puk mu pod lapačkou proletěl do sítě.

2. Granát v přesilové hře z hokejky Joshe Morrisseyho do stejného místa? Bez šance, přes tři clonící hráče český brankář neviděl nic a vůbec nereagoval.

3. Morrissey pálí, Neuvirth skvěle vykopne puk levým betonem, ale letící Brandon Tanev jej doklepne do sítě.

Konečná! Neuvirth míří před polovinou utkání na střídačku, masku nasazuje Anthony Stolarz. Rodák z Ústí nad Labem inkasoval tři branky z deseti střel a úspěšnost zásahů měl 70%. Ze všech 77 brankářů, kteří letos zasáhli do NHL, má Neuvirth druhou nejhorší úspěšnost zákroků 71.9%. Horší je jen Alex Lyon, další Letec.

"Někdy taková rošáda pomůže, s týmem to zahýbá. Dnes se to bohužel nestalo, dnes by nám nepomohllo asi vůbec nic," komentoval výměnu v brankovišti kapitán Flyers Claude Giroux.

Neuvirth chválil rivala

"Jakmile jsme inkasovali potřetí, nechci říci, že jsme toho změnili moc, ale hráli jsme jinak a nefungovalo to," vyznal se pro NHL.com zklamaný Jakub Voráček, který díky snížení na 1:2 bodoval popáté za sebou (3+3). Philadelphia klesla ve Východní konferenci už na předposlední místo, rychtu 1:7 od Jets způsobila mizerná koncovka.

Hosté v první třetině soupeře přestříleli 17:6 a celkem vyhráli na rány 37:35. "Měli jsme skvělý start do střetnutí, měli jsme utkání pod kontrolou, jenže jejich brankář udělal některé opravdu skvělé zákroky,“ pochválil klegu Connora Hallebuycka Neuvirth.

"Teď je pro nás každý zápas kritický a je jedno, proti komu hrajeme. Dnes jsme nedosáhli dobrého výsledku, dostali jsme sedm gólů, ale ve středu je nový zápas a na ten se musíme soustředit," rozvinul své myšlenkové pochody Voráček.

K výkonu českého gólmana se vyjádřil i kouč Philadelphie Dave Hakstol. "Není jednoduché naskočit do soutěže, když jste posledních deset dvanáct měsíců moc nehrál. Ani obrana mu moc nepomohla, puky zřejmě neviděl. Nebyl to pro něho jednoduchý zápas," prohlásil Dave Hakstol.

V dalším utkání zavítají ve středu na led Calgary Flames. Blýskne se na lepší časy?