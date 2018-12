Lepší než Pastrňákova letka? Elita z Colorada už zvládla 148 bodů

96-29-92, to je pro fanoušky Colorada žhavější číselná kombinace než míry 90-60-90. Časy, kdy se tým krčil na dně tabulky celé ligy, jsou dávno pryč. Je tu nová doba, ve které naopak mužstvo kouče Jareda Bednara disponuje asi nejsilnější elitní formací v soutěži.

Vidět to bylo i v sobotním zápase, kdy do Pepsi Center v Denveru zavítal Dallas. Domácí přestříleli Stars a pouze pod jediným ze šesti gólů „Lavin“ nenajdete podpis jednoho z hvězdné trojice.

I přes výhru a skvělé ofenzivní představení však v kabině Avalanche po zápase euforie nepanovala. Zatímco vepředu to týmu šlape, v defenzivě má Bednarovo mužstvo výrazná okénka, v posledních čtyřech duelech inkasovalo hrozivých 21 branek.

Kanadské bodování NHL: 1. Rantanen (Colorado), 33 zápasů, 56 bodů (15+41)

2. MacKinnon (Colorado), 33, 52 (21+31)

3. McDavid (Edmonton), 33, 49 (19+30)

4. Kučerov (Tampa Bay), 34, 48 (14+34)

5. Scheifele (Winnipeg), 33, 46 (21+25)

...

13. Landeskog (Colorado) - 33, 40 (21+19)

„Když dostanete čtyři góly, tak to prostě co do obrany není dobré,“ kroutil hlavou Rantanen. „Místy jsme hráli dobře a byli jsme dominantní, v některých částech hry jsme ale hráli dost ledabyle, na což jsme také doplatili ve druhé i třetí třetině.“

Dva body za vítězství ale i přesto zůstaly doma a fanoušci se kromě výhry mohli těšit právě z formy nejlepší útočné řady, která se opět výrazně zapsala do statistik. Zatímco Landeskog zaznamenal jubilejní dvacátý gól v sezoně (celkem v zápase 2+0), Rantanen bodoval už ve čtrnáctém utkání v řadě (2+1). Kromě toho, že jde o jeho osobní rekord, jde také o třetí nejdelší sérii v dějinách celého coloradského klubu.

Nejvíce však v utkání řádil MacKinnon, třetí z útočného komanda. Kapitán Avalanche nasbíral čtyři body (1+3) a přehoupl se v produktivitě přes padesát získaných bodů. Stal se teprve druhým hráčem v probíhající sezoně, kterému se tento milník podařil. Tím prvním byl právě jeho spoluhráč Rantanen, hvězdy Colorada se tak připojily do poměrně výjimečné a elitní společnosti.

Teprve popáté v historii se totiž stalo, že by dvěma prvními hráči, kteří překročili v sezoně padesátibodovou hranici, byli spoluhráči. Nejedná se přitom o žádná ořezávatka, ale legendy – dvakrát ve statistice figuruje Wayne Gretzky, jednou Mario Lemieux, Jaromír Jágr či Jari Kurri. Naposledy se to povedlo před dekádou pittsburskému duu Sidney Crosby – Jevgenij Malkin.

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Dallas