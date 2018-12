Ovečkinův metr. Gól a rozhodnuté nájezdy? Neměl jsem svůj den, řekl

Tenhle frajer prostě nestárne a mladá generace, která pomalu začíná ovládat zámořskou scénu, mu může tak maximálně závidět. Ovečkinovi už sice je 33 a dávno jsou v lize lepší bruslaři než je on, ale přesto je kapitán současného vítěze Stanley Cupu absolutní superhvězdou.

Jeho střela takřka nemá konkurenci a blokovat by se ji odvážil snad jen airbag omotaný bublinkovou fólií. Hity rozdává jedny z nejlepších v lize a je lídrem v šatně i na ledě. Góly sází od začátku nového ročníku, a to i přesto, že letní oslavy byly v jeho podání skutečně divoké. V tuto chvíli má 29 úspěšných zásahů ve 32 zápasech a pokud udrží tempo, dostane se na 74 branek. Tolik za jednu sezonu nikdy nezvládl (nejvíce jich bylo 65).

Jeho aktuální střelecké statistice hodně pomohl minulý týden, kdy během tří dnů hattrickem zničil Detroit i Carolinu. Následovala bitva v Buffalu a Sabres se klepali. Narazit na rozjetého rodáka z Moskvy nikdo nechce. Kanón Ovečkin se nakonec trochu zasekl, dal jediný gól, ale i tak pro něj šlo o šestý zápas s brankou v řadě.

A ta do sítě Cartera Huttona byla klasicky ovečkinovská. Po chybné rozehrávce Sabres se najednou ocitl domácí miláček před kruhy prakticky sám a vůbec nic nevymýšlel. Když napřahoval, brankáři Buffala možná před očima proběhl celý život. Těžko říct, jestli si spíš neoddechl, když ho puk netrefil a místo toho skončil v síti.

VIDEO: Raketa v podání Ovečkina

Pro Ovečkina to byl jediný zásah ze hry a ruský forvard zněl po zápase trochu zklamaně. „Bylo by pěkné dát další hattrick, ale takhle to prostě je," řekl pro klubovou televizi. „Jak říkám, nemůžete to tam sypat každý zápas, takhle to prostě je," sdělil.

Takové výrazy by jeden čekal spíš od hráče, který čeká na úspěch třeba měsíc, a ne od někoho, kdo utkání právě rozhodl. To je prostě Ovečkinův metr.

Morálka a přístup jedničky draftu z roku 2004 pomáhá Washingtonu v sezoně, která bývá pro mnoho šampionů těžká. Náročné léto plné oslav a nedávné dosažení vrcholu často aktuálním mistrům naruší vítěznou psychiku. Ani Capitals neodstartovali zrovna v maximální pohodě. Teď ale drží sérii pěti výher a dvanácti vyhraných zápasů z předchozích čtrnácti.

„Je to prostě divoch a vypadá to, že čím je starší, tím je lepší," chválil pro NHL.com Brett Connolly, jenž sám bodoval v šesti z posledních sedmi zápasů. „Pořád má neskutečný hlad po gólech. Má zatím fantastickou sezonu a nezdá se, že by se chystal zpomalit," pokračoval.

A to je právě ten recept, který Ovečkin svým spoluhráčům nabízí. Je prostě vzorem. Každý se vybičuje k tomu nejlepšímu co v něm je, když vidí, jak dřít a následně slavit umí jeho vůdce.

„Když takhle válí, tak je důležité, aby to každý hráč v týmu viděl a svou hru třeba díky tomu posunul o další úroveň výš," řekl šestadvacetiletý Connolly pro Washington Post

Tak to je super zpráva pro konkurenci. Další na řadě? Pittsburgh Penguins!