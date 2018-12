Philadelphia na dně a bez trenéra. Nejdivnější sezona, říká Voráček

Tři celé sezony strávil Hakstol na střídačce Flyers, dvakrát dostal klub do play off, ale potřetí už se o něj ani nebude ucházet. Philadelphia je v procesu obměny, která se zatím odehrává na těch vyšších pozicích. Sotva byl před pár dny do pozice nového generálního manažera dosazen zkušený Chuck Fletcher, došlo k další změně.

Pondělní trénink už vedl asistent trenéra Kris Knoblauch, Hakstol dostal kopačky ještě před vstupem na led. Jeho práci dočasně zastane Scott Gordon, trenér záložního mužstva z Lehigh Valley. Kandidátem na nového trenéra je například nedávno z Chicaga propuštěný Joel Quenneville, ale to jsou zatím jen spekulace. Stejně jako to, jestli se někomu podaří zachránit sezonu.

„Pro tým je tohle velká změna. Nám zbývá se prostě jen soustředit na výhru v dalším zápase," řekl pro klubovou televizi Voráček, který se snažil najít vysvětlení pro ročník, ve kterém jeho klub zatím drží slabou bilanci 12-15-4.

„Je to určitě moje nejdivnější sezona v NHL," kroutil hlavou. „My v šatně teď musíme přijít na to, jak hrát lépe," řekl muž, který letos vydělává 9,25 milionu dolarů.

Přitom Flyers nezačali nový kalendářní měsíc vůbec špatně. Porazili rivala z Pittsburghu, bod sebrali i Columbusu a šesti góly vyprášili našlapané Buffalo. Navíc na jeho ledě. Jenže pak přišel kanadský kolaps, který srazil Hakstolovi trenérský vaz.

VIDEO: Sestřih utkání Vancouver - Philadelphia

Minulou neděli nejprve nakládačka 1:7 ve Winnipegu, pak prohra 5:6 v prodloužení v Calgary a porážky 1:4 v Edmontonu a 1:5 ve Vancouveru. Hlavně výkon proti Flames byl celkem ostudný. Když v 52. minutě Sean Couturier ve vlastním oslabení zvyšoval na 5:3, zdálo se být hotovo. Ale domácí snížili v čase 58:52, srovnali v čase 59:53 a rozhodli v čase 60:35.

Rázem na tom už takhle nalomená psychika byla ještě hůř.

Přesto byli hráči Flyers na včerejším tréninku zklamaní, i když změnu na trenérském postu asi čekali. „Naše práce je hrát hokej, byly to 4 roky a je těžké že to jeden teď musí odnést za všechny. Ale je to byznys," vykládal zklamaný kapitán Claude Giroux, který je s 39 body ve 31 zápasech nejproduktivnějším mužem klubu.

Velkým problémem týmu je pozice v brankovišti. Jednička Brian Elliott odchytala jen 14 zápasů a od půlky listopadu je na marodce. Michal Neuvirth je na tom ještě hůř, zasáhl jen do dvou bitev a zdravotní patálie dál ničí kariéru nadaného brankáře.

Jakub Voráček to měl před brankou Canucks dost těžké • Foto Reuters / Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

Třetí gólman Calvin Pickard odešel v rámci listiny nechráněných hráčů na konci listopadu do Arizony. S průměrem přes čtyři obdržené branky na zápas... Další zástupce Anthony Stolarz zamířil včera také na marodku a mimo bude 2-4 týdny. Takže na soupisce jsou šestadvacetiletý Alex Lyon a talent Carter Hart.

Pokud juniorský mistr světa půjde do akce (a zdá se, že se tak stane dnes proti Detroitu), pomůže vytvořit nový klubový rekord. Šest brankářů ještě dres Philadelphie v jedné sezoně neobléklo.

Majitel zlaté i stříbrné medaile z juniorského mistrovtví světa chytá prvním rokem mezi dospělými, v AHL má bilanci 9-5-2, ale naposledy vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů.

Pomůže nakopnout ochablé Flyers?