Dallas tvořil svou historii. Faksa ošálil Ritticha, Polákovu hrubost kouč ocenil | iSport.cz

Faksa svůj šestý gól v sezoně vstřelil ve 38. minutě. Na bekhendové zasunutí byl jinak výborný Rittich, autor 26 zákroků, krátký. „Viděl jsem, že po Martym startují dva hráči, tak jsem to nakopl a najel do brankoviště, kde se ke mně puk odrazil. David byl trošku vyjetý, tak jsem to stáhl na bekhend a s trochou štěstí to tam padlo,“ popsal situaci pro AP News Faksa.

VIDEO: Podívejte se na kličku Radka Faksy proti Rittichovi

Rittich si porážkou mírně zhoršil statistiky, aktuálně ale stále drží výtečnou bilanci 11-4-1. „Dělal, co mohl, opět byl hodně dobrý. Udržel nás v úvodu zápasu ve hře, i když jsme hráli hrozně. Odvedl svou práci," ocenil práci českého gólmana Bill Peters.

A jak to bylo s přepsáním historie? Startující brankář Stars Ben Bishop se zranil, když na časomíře zbývalo 6 minut a 23 vteřin do konce druhé části. No zranil, spíše byl zraněn. 23letého Američana atakoval do hlavy při projíždění kolem branky Garnet Hathaway, útočník Calgary putoval na trestnou lavici a gólmanská hvězda domácích na ošetřovnu.

„Trefil mě do brady. Zamotala se mi hlava, trefil mě slušně,“ popsal situaci pro klubovou televizi Bishop.

VIDEO: Podívejte se na atak Bena Bishopa

Náhradník Anton Chudobin vysekl do sirény tři zákroky, o přestávce ale Bishop úspěšně prošel protokolem na otřes mozku a do třetí části opět nabruslil do brankoviště. „Bylo to na jeho vlastní přání, řekl mi, že se chce vrátit. Já na to: Proč ne! Působil klidně a do té doby chytal výborně,“ vysvětlil rošádu kouč Stars Jim Montgomery.

Polákova hrubost? Výborná práce, poděkoval mu trenér

Bishop důvěru splatil dalšími dvanácti chycenými pokusy Flames (celkem za utkání zastavil 21 puků) a společně s Chudobinem si připsal první sdílenou nulu za společnou 51letou historii Minnesoty North Stars a Dallasu. V NHL už podobný kousek předvedlo 67 brankářským tandemů.

Ještě v průběhu druhé třetiny si hříšník Hathaway vyšlápl na domácí hvězdu Tylera Seguina, což nenechalo v klidu Romana Poláka. Český bek dostal dvě minuty za hrubost, u svého trenéra ale našel zastání. „Skvělá práce Romana Poláka, Hathaway atakoval Seguina, který vůbec neměl potuchy o tom, že bude trefen. Byl to nebezpečný zákrok, je dobře, že Roman vyslal signál, že si to nenecháme líbit,“ těšilo Montgomeryho.

Dallas všechna tři oslabení v zápase s přehledem ubránil, příjemná to změna oproti sobotnímu zápasu s Coloradem (4:6), kde Stars inkasovali v početní nevýhodně tři branky a prohráli i čtvrté utkání venkovního tripu. V domácím prostředí je Dallas už pět zápasů neporažený.

„Měli jsme dva dny volno, hráči mohli navštívit rodiny, říct ahoj svým dětem a manželkám. Užili si skvělé počasí, které v Texasu panuje, a ukázali vítěznou mentalitu. Od první minuty jsme byli v zápase dominantní. V první třetině jsme je přestříleli 14.6 a vyhráli 17 z 24 vhazování, to už o něčem svědčí,“ pochválil výkon svého mužstva Montgomery.

Calgary i po porážce drží s bilancí 46 bodů ve 35 duelech senzační druhé místo na Západě, Dallas je s 37 body devátý.