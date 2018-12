Zpět po 21 letech. Pastrňáka a spol. smetla zelená síla z minulosti | iSport.cz

Zápas začal slavnostně, buly přišel mezi domácího kapitána Justina Williamse a lídra hostí Patrice Bergerona vhodit nyní čtyřiašedesátiletý Mike Rogers, který v sezoně 1980/81 dělal Whalers kapitána. Tehdy také mimo jiné zakončil ročník se čtyřiceti góly a stopěti body. V kanadském bodování NHL mu to stačilo na osmé místo... Ale bývalý tahoun přinesl štěstí.

V dřívějších dobách si Boston často Hartford podával a podobně to vypadalo i v neděli. Bruins už v 9. minutě vedli 2:0, ale domácí ukázali svou sílu. Finskou sílu.

Teuvo Teräväinen a Sebastian Aho si připsali oba po dvou gólech a dvou nahrávkách a navíc každý ze seveřanů vstřelil jednu branku ve vlastním oslabení. A ještě jedna zajímavost? Aho se narodil více než tři měsíce poté, co originální Hartford odehrál svůj poslední zápas v NHL.

„Dneska nám to šlo, je příjemné takhle sbírat body," řekl pro klubové stránky osmatřicetibodový fovard, nejproduktivnější hráč klubu v ročníku. „Každý z nás hrál dobře, jsou to důležité body do tabulky," chválil jedenadvacetiletý centr.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Boston

Carolina se díky nim udržela v kontaktu s nejlepší osmičkou, na poslední postupovou pozici do play off teď, sedm utkání před polovinou základní části, ztrácí osm bodů.

Ale ten začátek... „Bylo to divné, najednou jsme prohrávali 0:2 a přitom jsme hráli dobře," kroutil hlavou trenér Rod Brind´Amour, který kdysi za Carolinu hrával, dres Hartfordu ale neoblékal.

„Tohle se nám děje celkem často a je těžké dostat pak z hlavy ty myšlenky ve stylu ´Bože, snad ne už zase´. Naštěstí jsme se z toho vyhrabali a bylo fajn vidět, že i proti tak dobému týmu můžeme smazat dvougólovou ztrátu," chválil výkon týmu Aho.

Důležitý byl v zápase také výkon lídra defenzivy Justina Faulka. Jeho pecka z 32. minuty znamenala vedení 4:2 a napumpování sebevědomí. Americký reprezentant si také pochválil netradiční dresy. „Celou dobu jsem si říkal, že jsem nikdy nehrál v zelené, a je to zvláštní, ale vlastně musím říct, že to byla zábava," řekl bek, který skóroval poprvé od 22. října.

Radost tak udělal nejen sobě, ale také fanouškům, kterých tentokrát přišlo 17 491, což je v Carolině téměř svátek. Hurricanes jsou totiž v návštěvnosti třetím nejhorším týmem ligy a tradiční průměr tentokrát přeskočili o více než čtyři tísíce diváků.

A to si žádá malou oslavičku. Tentokrát ve stylu velryb. Veselé Vánoce!

Whale whale whale, what have we got here? pic.twitter.com/SvCSdExMIA — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) December 24, 2018