Drsné Vánoce! Polák seřezal soka, krvácel a smál se. Pral se i Gudas | iSport.cz

Podívejme se nejdříve na výkon českého beka Dallasu. Ten v sobě nosil zlobu už pár dní, bít se chtěl v úterý proti Calgary, když se po ledě neohroženě proháněl útočník Garnet Hathaway. Po ne úplně čistém hitu na hvězdu Tylera Seguina si ho chtěl Polák podat, ale soupeř odmítl, tak s ním bek Stars aspoň pořádně zametl.

Síla a energie v něm ale zůstala. Když ho včera u střídačky dohrál o jedenáct let mladší Luke Kunin, obránce hostí moc nepřemýšlel a po fyzicky hrající patnáctce draftu z roku 2016 se ohnal. Na podobné věci útočník Minnesoty slyší, takže se šlo na věc.

VIDEO: Bitka mezi Polákem a Kuninem

Jednu z nejzábavnějších bitek sezony jasně vyhrál obránce s číslem 45, který svého soupeře doslova zasypal pěstmi. Sice odjížděl s krvavým šrámem na nose, ale o vítězí nebyl pochyb. Kunin na něj sice pak se zakrváceným rtem ještě vyplazoval jazyk, ale to už bylo hotovo.

Polák pak musel rychle na střídačku, kde mu zastavili krvácení, ale to bral jako správný chlapák. S úsměvem. Stejně jako ostatní hráči Stars, kteří společně s ním dokázali defenzivní bitvu s parametry play off vyhrát 2:1 v prodloužení. Polák si pak od trenéra Jima Montgomeryho vyslechl chválu, dle jeho slov rvačka jeho beka tým nakopla.

polak smiling while getting his nose repaired on the bench pic.twitter.com/lfWC8SruVj