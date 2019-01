Winter Classic: Chicago – Boston 2:4. Pastrňák dal gól, bodovali i další Češi | iSport.cz

Góly

Domácí: 08:30. Perlini, 31:24. Kahun

Hosté: 12:38. Pastrňák, 38:48. Bergeron, 50:20. Kuraly, 59:28. Marchand

Sestavy

Domácí: C. Ward (Delia) – E. Gustafsson, Keith, Seabrook, Forsling, C. Murphy, Dahlström – Kahun, J. Toews (C), Saad – P. Kane, D. Strome, Anisimov – Sikura, Kämpf, DeBrincat – Martinsen, Krüger, Perlini.

Hosté: T. Rask (Halák) – Carlo, Chára (C), J. Moore, Krug, K. Miller, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Forsbacka-Karlsson, Krejčí, DeBrusk – Wagner, Kuraly, Heinen – Acciari, Cave, Nordström.

Rozhodčí

Francis Charron, Eric Furlatt – Bryan Pancich, Matt MacPherson

Stadion

United Center, Chicago

Návštěva

76 126 diváků