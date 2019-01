Mrázek to má za 200. Mluvil o milníku, životu v Raleighu i pracháči na farmě | iSport.cz

V dosavadním ročníku Mrázek odchytal i vinou zranění zatím 17 duelů pro solidní čísla. Úspěšnost zákroků má 90.2% a průměr obdržených branek na utkání 2.61. S Mrázkem v brance vyhráli Hurricanes sedm utkání.

Vnímal jste páteční zápas proti Flyers speciálně?

„Ano, nějaký čas jsem tam působil, o to bylo konečné vítězství sladší. Proti Flyers jsem chytal letos dvakrát, a obě utkání jsem vyhrál, z toho mám taky velkou radost.“

Dvě stovky utkání jste rozdělil mezi tři organizace. 166 za Detroit, 17 za Philadelphii a 17 za Carolinu. Kde se vám chytalo nejlépe?

„Já jsem byl šťastný v každém týmu, kde jsem hrál. Začátky v Detroitu byly skvělé, ve Philly jsem si dva měsíce taky nesmírně užil. Teď jsem ale v Carolině a doufám a věřím, že se tady na nějakou dobu usadím.“

O pár dní dříve odchytal 200. zápas i váš kolega z brankoviště veterán Curtis McElhinney.

„Ano! A taky mi dluží večeři, protože jsme se vsadili, že kdo bude mít těch 200 zápasů dříve, zve toho druhého.“

Carolina skoro přesně v polovině sezony ve Východní konferenci desátá, na play off ztrácí osm bodů. Panuje v klubu spokojenost?

„Začali jsme sezonu výborně. Bohužel pak jsme trošku odpadli, prohráli jsme plno zápasů o gól. To mě hodně mrzí! Měli jsme takovou smolnou šňůru, kde se nám nedařilo dávat moc branek a to nás stálo hodně zápasů a bodů. Máme mladý tým, tak se učíme a nic nevzdáváme a bojujeme. Věříme, že se budeme ještě zlepšovat.“

Konkrétní cíle máte?

„Cílem bylo a stále je probojovat se do play off. Pro mě osobně pak odchytat co nejvíc zápasů.“

S Carolinou máte smlouvu na rok, už přišla řeč na prodloužení kontraktu?

„S klubem jsme se na toto téma ještě nebavili, ale doufám, že během příštích pár měsíců to vyhodnotí a sejdeme se. Scotta Darlinga, gólmana s velkou smlouvou (Darling bere přes 4 miliony dolarů ročně a smlouvu má podepsanou až do roku 2021, pozn.red.), dali dolů. To beru jako signál, že se mnou počítají! A já věřím, že jim tuto důvěru do konce sezony splatím.

V Raleighu, kde s vámi žije i vaše přítelkyně beachvolejbalistka Sára Olivová jste tedy spokojený.

„Raleigh je malé město. Je tam celý rok krásné počasí, Sára tam má v zimě dobré podmínky na trénování plážového volejbalu. Bydlíme 5 minut od tréninkové haly, všechno tu je kousek. Takže se tu máme hezky a nemůžeme si na nic stěžovat.“¨

VIDEO: Podívejte se na podařený výkon Petra Mrázka proti Flyers