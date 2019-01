Hvězda Colorada v nervu: MacKinnon vyf***oval trenéra a spadl z lavičky | iSport.cz

Nathan MacKinnon v zápase Davida Ritticha jednou překonal, z této šance ale ne • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Je to tam! Michael Frolík slaví gól v síti Colorada • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Dobrou práci u mantinelu odvádí Michael Frolík • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Ian Cole z Colorada si podal Dereka Ryana z Calgary • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Ukázat emoce když se prohrává - to se cení. Fanoušci i spoluhráči totiž vidí, že vývoj zápasu není hráči úplně volný a porážka ho trápí. Jenže Nathan MacKinnon tu hranici ve středečním utkání Colorada na ledě Calgary trochu překročil. V závěru zápasu se na střídačce pustil do hlavního trenéra Jareda Bednare, a co hůř, pod dohledem kamery.