Válka Frolíkova agenta: Chce ho snad trenér vyštvat z Calgary? | iSport.cz

Od výluky v sezoně 2004-05 vyhrálo Calgary pouze jednu sérii play off, na kanadský klub velmi bídná bilance. Nová sezona však vlila fanouškům do žil ohnivou porci optimismu: Flames jsou druhým nejlepším týmem celé ligy, když tým táhnou dospívající mladíci.

Kvalitní ofenzivu však odnáší jeden ze dvou českých hráčů, útočník Michael Frolík. Ten v posledních ročnících přijal roli univerzála, který sbírá uznalá poklepání při oslabeních, avšak kromě ubráněných šancí soupeře dokázal vypracovat i ty v útočném pásmu.

Přesto jeho čas na ledě oproti předchozí sezoně klesl o téměř pět minut na zápas. „Moje role se změnila poté, co přišli noví kluci,“ komentoval Frolík menší herní vytížení. „Elias Lidholm i James Neal hrají také na pravé straně, takže jsem trošku očekával, že se propadnu sestavou. A to se také stalo.“

Ostřejší slova volil na svém twitterovém účtu Frolíkův hráčský agent Allan Walsh poté, co zůstal český útočník 29. prosince v utkání proti San Jose pouze na tribuně. „Mnoho lidí v Calgary se ptá, proč je Michael Frolík jen mezi zdravými náhradníky. Ponechání jednoho z nejvýkonnějších a nejvšestrannějších hráčů na tribuně jen devalvuje jeho pozici. Snaží se ho trenér vyštvat z města?“

Many people in Calgary have been reaching out asking why Michael Frolik is a healthy scratch. Keeping one of the teams most efficient and versatile forwards in the stands marginalizes and devalues a great team player. Head coach’s attempt to run a good player out of town?