Král Chiarelli je nahý: Vyhazov o přestávce, McDavid i případ Strome | iSport.cz

Hráči se koukali co nejrychleji zdekovat, díky volnému týdnu a Utkání hvězd NHL dostali deset dní dovolené. Šéfové klubu mezitím pozdě do noci jednali za zavřenými dveřmi. Představenstvo v čele s Bobem Nicholsonem se rozhodlo propustit Chiarelliho, který v klubu působil necelé čtyři sezony a ještě rok mu zbýval do konce smlouvy.

Tématem tohoto vyhazovu nebylo, kdo přijde na řadu jako další, nýbrž to, že majitelé klubu a vedení už hlavně chtěli Chiarelliho misi ukončit. Na obzoru se rýsuje únorová uzávěrka přestupů, očekává se, že přes ni klub převedou buď bývalí manažeři Kevin Lowe a Craig MacTavish, nebo Keith Gretzky, starší bratr slavného útočníka, jenž v posledních dvou letech zodpovídal například za draft.

Chiarelliho největší akvizicí za celou dobu jeho působení v Oilers se stal Connor McDavid, kterého klub získal z první pozice v draftu. Dnes možná nejlepší hokejista planety během tří let získal v NHL dvakrát Art Ross Trophy za produktivitu a taky Hart Trophy a Ted Lindsay Award pro nejužitečnějšího hráče. Jiné Chiarelliho tahy nepřinesly slibované výsledky nebo skončily krachem. Je mu rovněž vyčítáno, že dosud nenašel vhodné spoluhráče k dominantnímu McDavidovi nebo že nedokázal líp zapojit talenty jako Jesse Puljujärviho a účinněji pomoct v jejich rozvoji.

Dnes je polovina sestavy plná přeplacených hráčů, kteří však nejsou produktivní a nenaplňují svoje možnosti. V čele s Milanem Lucicem, jehož Chiarelli draftoval ve svém předchozím působišti v Bostonu a který uměl dát i třicet branek za sezonu. V Edmontonu bere 6 milionů dolarů (asi 150 milionů korun) ročně. Zatím dal v padesáti utkáních pět gólů. A tak by se dalo pokračovat.

Ještě v pondělí Chiarelli prodloužil smlouvu s Mikkou Koskinenem o další tři roky za 4,5 miliónu ročně. Kdekdo kroutil hlavou. Po návratu z KHL chytal finský gólman v NHL 27 zápasů a za posledních deset duelů před podpisem měl brankový průměr 4,06 a úspěšnost zákroků 88 procent…

„Metaforou Chiarelliho důvtipu v přestupové politice se stal Ryan Spooner, který hrál v úterý 6:56 minut. Nejprve za Eberleho získal Ryana Stroma, toho vyměnil v téhle sezoně za Spoonera, který byl v pondělí zařazen na listinu volných hráčů. Žádný z třiceti týmů si ho nevzal, a tak v úterý byl zpátky v sestavě a hrál stejně bezzubě jako předtím,“ připomněl John Shannon na webu SportsNet.

V NHL začínal Peter Chiarelli v roce 1999 jako asistent generálního manažera v Ottawě. Do Oilers nastoupil po deseti letech v Bostonu, s nímž získal v roce 2011 Stanley Cup. V jeho druhé sezoně Edmonton překročil v základní části hranici sta bodů a postoupil do play off, v následujícím ročníku však za ním zaostal o 17 bodů…

Už po dvaceti utkáních tohoto ročníku Chiarelli vyhodil trenéra Todda McLellana a přivedl veterána Kena Hitchcocka. Moc se toho nezměnilo. Nebo spíš k horšímu. Sklíčená. Depresivní. Demoralizovaná. Tak pozorovatelé popisují atmosféru v klubu. „Kolem týmu vládne otrávená nálada, přesně v duchu scénáře, že král není nahý. Každý zaměstnanec i fanoušek si přitom dovede spočítat, že tuhle paseku nadělal právě Chiarelli,“ napsal Shannon.

Dosavadní boss po necelých čtyřech letech odchází jako ten císař v nových šatech. Vlastně bez nich. Oilers čeká další etapa přestavby.

GM vyhozen o přestávce Podle zámořských zdrojů bylo o propuštění Petera Chiarelliho rozhodnuto už před úterním zápasem s Detroitem, ale výpověd dostal až během druhé třetiny. Jak řekl šéf klubu Bob Nichollson, chtěl generálnímu manažerovi dopřát možnost opustit halu v klidu a nenápadně.