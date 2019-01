Mrázku, dej si pozor! Nový rival dal i gól, hned zlomil 20leté prokletí | iSport.cz

Mrázek, třetí hvězda předchozí šichty proti Calgary (2:3), spočíval na střídačce a sledoval počínání o čtyři roky mladšího brankáře, který si proti Vancouveru odbyl první start v NHL. Bráno od začátku, Nedeljkovic si led, který znamená svět, osahal už před dvěma lety - 17. ledna 2017 střídal v průběhu zápasu proti Columbusu za stavu 1:4 Cama Warda a ze 17 střel ani jednou neinkasoval.

Absence praxe s NHL nebyla na Nedeljkovicovi vůbec znát, zastavil 24 střel a po utkání se ocitl v obležení zvídavých novinářů.

"Na tuhle noc nikdy nezapomenu. Byl jsem maximálně vzrušený, co vám budu povídat, celý život jsem makal na tom, abych se na tento level dostal, a teď se mi to konečně povedlo. Byl jsem taky hodně nervózní, nominaci jsem se dozvěděl den před zápasem, skoro jsem nemohl spát, říkal jsem si, jaké to bude zase se postavit nejlepším hráčům planety, ale dopadlo to myslím výborně," lebedil si syn srbských emigrantů, který se narodil v Parmě v Ohiu.

VIDEO: Výborný zákrok Nedeljkovice z duelu proti Vancouveru

"Není snadné být hokejovým rodičem, musíte investovat hodně peněz a času. Vděčím rodičům za všechno, nikdy bych to nedokázal, kdyby mě nevozili každé ráno na trénink, nelétali na mé zápasy po celé Americe. Strašně se pro mě obětovali, měli to těžké, mám také bratra a dvě mladší sestry, museli se hodně ohánět," vyprávěl sympatický brankář, který úspěšně prošel mládežnickými výběry USA.

Na MS do 18 let v roce 2014 vylapal zlatou medaili a o dva roky později na dvacítkách pomohl svými výkony k bronzu.

Carolina Nedeljkovice draftovala v pro něj "zlatém" roce 2014 ve druhém kole draftu jako 37. hráče celkově. A hned začalo velké putování po nižších soutěžích, 183 centimetrů vysoký brankář si vyzkoušel OHL, ECHL a v posledních letech byl oporou farmářského týmu Caroliny Charlotte v AHL.

V dresu Checkers prožil v březnu 2018 úžasný moment, kdy se mu jako 13. brankáři v historii AHL podařilo vstřelit branku. Pokořeným týmem byl Hartford a Nedeljkovic střelou přes celé kluziště zpečetil výhru 7:3. Pro zajímavost: skórujícími gólmany před ním byli mimo jiné Chris Mason, Antero Niittymäki, Reta Berra nebo Jonas Gustavsson, všichni se pak kopli k zajímavým kariérám v NHL. Zatím posledním brankářem, který vstřelil ve farmářské soutěži branku, byl Tristan Jarry, gólman aktuálně pendlující mezi Pittsburghem a Wilkes-Barre/Scranton.

VIDEO: Podívejte se na Nedeljkovicovu trefu proti Hartfordu

"Vím, že jsem hodně dobrý v práci s hokejkou, snažím se být hodně aktivní, zastavovat puky, rozehrávat je. Prostě co nejvíc pomáhat svým obráncům. Je to nedílná součást mé hry, nebudu na tom nic měnit ani v NHL. Ale přiznám se, že jsem byl hodně ve střehu. Někdy jsem v AHL riskoval až moc, trenér mi za to několikrát vyčinil. Teď jsem se hlavně soustředil, abych neudělal při hře s pukem zbytečnou chybu a povedlo se. Dělal jsem dobrá rozhodnutí," pochválil se levoruký gólman.

Chytat tak, jako by to byl poslední zápas v životě

Reportéři televize Fox Sports toužili po utkání znát náladu mladého brankáře, ve které se nacházel před zápasem. V kabině Hurricanes bezprostředně před úvodním buly nehraje hudba, aby se mohli hokejisté plně soustředit na start utkání. "Abych byl upřímný, vůbec nevím, co se dělo. Nevím, zda někdo v kabině něco říkal. Snažil jsem se uzmout chvilku pro sebe a zkoncentrovat se. V samotném utkání mi pomohla první třetina, ve které jsem neinkasoval. Je ale pravda, že mi to Canucks hodně ulehčili, vystřeli jen čtyřikrát," smál se Nedeljkovic.

"Pak už to bylo dobré, získal jsem sebevědomí a dokázal si, že sem patřím. Trenér gólmanů mi jednou řekl, abych každé utkání chytal tak, jako by bylo poslední v životě. Abych do něj dal úplně všechno, tak se tím řídím," zakončil povídání Nedeljkovic, který se stal pátým brankářem historie Caroliny, který vyhrál svůj první zápas v NHL. Do vybrané společnosti patří Justin Peters, Cam Ward, Mike Lenarduzzi a Kay Whitmore.

Hurricanes se výhrou 5:2 přiblížili Pittsburghu, který aktuálně okupuje poslední postupové místo do play off. Canes na Penguins ztrácí čtyři body. "Byla to důležitá výhra, po smolné porážce s Calgary jsme si spravili chuť. Vážím si toho, kor když jsme ve Vancouveru byli jako organizace tak dlouho neúspěšní. Teď navíc máme delší pauzu, bude Utkání hvězd, takže kvalitně potrénujeme a vrátíme se ještě silnější," slíbil na tiskové konferenci po zápase trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Pod jeho dozorem se v brankovišti Caroliny v letošní sezoně představili čtyři brankáři, Petr Mrázek zapsal jako starter 23 zápasů, veterán Curtis McElhinney 18, toho času "farmář" Scott Darling 8 a Alex Nedeljkovic 1. Boj o pozici jedničky bude ještě hodně zajímavý, favoritem ale zůstává český gólman!