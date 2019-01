Pastrňák má nejpřesnější střelu v NHL, zářil Lundqvist a poprvé také žena | iSport.cz

Pastrňák je prvním českým zástupcem na All Star Game NHL po třech letech. Naposledy tuzemský hokej reprezentoval na setkání osobností nejlepší ligy světa v roce 2016 v Nashvillu Jaromír Jágr.

VIDEO: Podívejte se, jak Pastrňák při Utkání hvězd bleskově natrefoval terče

David Pastrnak sets a high mark in the Accuracy Shooting competition.



11.309 seconds - including four in a row. #NHLBruins pic.twitter.com/kuSB4VRhf4