Frolík o Calgary: Po agentově tweetu byly pohovory. Co říká na Ritticha? | iSport.cz

Jeho jméno se ocitlo na začátku roku v centru dění. Hlavně kvůli tweetu od agenta Allana Walshe, v němž se řečnicky zeptal, jestli snad chce trenér Flames spolehlivého dříče z klubu vypudit. „Měl jsem kvůli tomu s vedením nějaké pohovory,“ říká opora Calgary, která v kanadském mužstvu působí od roku 2015.

Podle posledních zápasů to vypadá, že situace už se uklidnila, že?

„Snad ano, sestava si sednula. Jsem opět ve stejné formaci jako v minulých letech, s Backlundem a Tkachukem. Věřím, že už trenérovi nedám záminku, aby mě zase vyndal.“

Předtím se to stávalo poměrně často, čím to?

„Náš kouč (Bill Peters) je známý tím, že lajny prohazuje hodně často. Stalo se, že jsem odehrál slušný zápas, ale hned v tom dalším jsem byl mimo. Dal mě jinam. Někdy jsem měl pocit, že to bylo i bezdůvodně. Bylo to takové nahoru dolů.“

S celkovým vytížením jste asi nemohl být spokojený.

„Začátky nebyly ideální. Potom jsem se do toho ještě zranil. Zažil jsem i to, že jsem byl jenom na tribuně, jindy jsem hrál necelých osm minut ve čtvrté lajně. Někdy člověk vnímá, že to není ono, proto jde sestavou dolů. Ale tady jsem cítil, že to nebylo tím, jak jsem hrál. Nevím, co v tom bylo.“

I proto se na Twitteru ozval váš agent Allan Walsh?

„Domluvili jsme se, že s tím zkusíme něco udělat. Takže to zveřejnil. Nevím, jestli to pomohlo, nebo ne. Ale aspoň se snažil se za mě postavit, od toho hráč agenta má. Aby mu pomohl, když se něco děje. Někdo to má rád, když se použije tahle cesta, někdo ne.“

Mělo to v klubu nějakou dohru?

„Řešilo se to. Měl jsem mítinky s vedením, s trenérem.