Aplaus! Mrázek vytasil boží zákrok. Zlomí prokletí? Jak snáší svého rivala? | iSport.cz

V NHL aktuálně nefiguruje jiný tým, který by čekal na účast v play off déle než Carolina. Absence v bojích o Stanley Cup sžírá fanoušky Hurricanes dlouhých devět let. Letošní sezona však může staré pořádky rozbourat, Carolina třetí výhrou po sobě zatím drží na úkor silného Pittsburghu druhou divokou kartu pro účast v play off. A hlavní roli si pro sebe rezervuje Petr Mrázek s maskovaným kolegou.