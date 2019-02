Mrázkův parťák z brány v problémech. Vracejí se jeho vnitřní démoni? | iSport.cz

Těch, kteří se přiznali k psychickým problémům na veřejnosti, není moc. Scott Darling při svém odchodu z Chicaga, jež mu otevřelo brány NHL, však popsal vše: jak se opíjel každý den po tréninku, jaké měl finanční problémy a jak žil jen ze setrvačnosti. A vřele děkoval vedení za šanci, která ho měla přiblížit k vysněnému postu jedničky v NHL.

Nicméně nic není tak jednoduché, Darling v Carolině, kam byl vytrejdován, kroutí svou druhou sezonu. V první (2017/2018) odchytal 43 zápasů, během aktuálního ročníku se nejspíš k podobné metě ani náznakem nepřiblíží. Na kontě má teprve osm startů a nepříliš lichotivou bilanci 88,4% úspěšnosti zásahů.

To vše s kontraktem na dobu čtyř let za dohromady 16,6 milionu dolarů (379, 2 milionu korun) s ročním zatížením platového stropu 4,15 miliony dolary (93,7 milionu korun). Dalo se pochopit, že vedení ambiciózní organizace po nepřesvědčivých výkonech své původně zamýšlené jedničky nevydrželo a poslalo třicetiletého brankáře přes waiver list do AHL. Nebylo ani překvapením, že si ho žádný z ostatních týmů s jeho výší smlouvy i nevyrovnanými výkony nechtěl dovolit.

Jenže rodákovi z Newport News tahle léčba nepomohla. Očekávané navýšení sebevědomí v nižší soutěži nepřišlo.

Darling si ve čtrnácti střetnutích za Charlotte Checkers, kde působí i Martin Nečas, připsal v podstatě obdobné statistiky jako v NHL. Přenechal tak konkurentu Petru Mrázkovi společně s veteránem Curtisem McElhinneyem, který přišel jako pojistka právě kvůli nestabilní formě bývalého gólmana Blackhawks, pozici carolinské jedničky.

Přitom před sezonou všechno vypadalo z pohledu Darlinga zalité sluncem.

Makal na sobě, v posilovně dřel až do krve. Shodil 11 kilo a byl maximálně fyzicky připravený na nadcházející ročník. V přípravě se vedení líbil, avšak zastavilo ho zranění. Darling musel na marodku a pak do AHL, k výkonnosti ze zářijových přípraváků se už nepřiblížil.

„V AHL měl některé lepší a některé horší zápasy. Poslední utkání (1:5 s Clevelandem) pro něj bylo náročné, obzvlášť když předtím vychytal v základní hrací době nulu... Jeho agent mi zavolal, že by byl Scott rád, kdyby si mohl vzít volno z osobních důvodů a dát si svou hlavu zase nějak zpátky dohromady," prozradil generální manažer Caroliny Don Waddel.

Agent Darlinga Matt Keator informaci potvrdil, ale nepřidal žádné podrobnosti. „Je to jeho věc," řekl médiím stroze. Waddel následně přidal, že na dovolenou není stanoven žádný časový limit. „Řekl jsem mu, ať si vezme týden volna a pak mi dá vědět, jak na tom je."

Klíčové bude pro třicetiletého gólmana resetovat hlavu. Vrátit se zpátky do stavu euforie po podpisu profesionální smlouvy v Chicagu nebo Carolině. To ale nebude vůbec jednoduchá úloha. „Nemyslím si, že by byl jeho aktuální mentální stav nějak výrazně ovlivněný výkony. Zřejmě si jen chce dát svou mysl zpátky dohromady. Měl očividně na ledě těžký rok a potřebuje vše (z hlediska psychiky) reorganizovat," vysvětloval generální manažer Canes.

Vzhledem k fázi sezony začíná být jasné, že Darling hlavní tým zřejmě už výrazně nepodpoří. Kolega Petr Mrázek odchytal 27 utkání s 89,7% úspěšností a průměrem 2,73 inkasovaných branek na zápas. Pětatřicetiletý McElhinney startoval ve dvaceti duelech, přičemž průměrně dostává 2,50 gólů a chytí 91,5 % všech střel soupeřů. Canes ale nelámou nad drahým Darlingem hůl.

„Všichni víme, že byl jednou ve své kariéře nahoře a podruhé zase dole. Musíme ho i nadále podporovat. Má u nás stále platný kontrakt na další dva roky a musíme ho zkusit. Uvidíme, jestli si dokáže dát své věci zpět do pořádku," uzavřel téma Waddel.

Podle všeho přitom zmiňovanými věcmi myslel hlavně návrat na "správnou cestu" a obnovení sebevědomí, kterým držitel bronzové medaile z roku 2018 hýřil během předsezonního období. Původně predikovaný boj o jedničku v brankovišti Canes každopádně nakonec vůbec nepřišel, Darling zatím bojuje hlavně sám se sebou. A svými démony z minulosti...