Gentleman shodil rukavice. Od první bitky Čecha v NHL uplynulo 40 let | iSport.cz

Prosadit se v NHL na sklonku 70. let nebylo snadné. Minimum Evropanů a drtivá převaha Kanaďanů byly faktory, které ovlivňovaly tehdejší podobu soutěže. Vedle divokých přestřelek tak nebyly výjimkou ani hromadné bitky.

Václav Nedomanský přicházel v roce 1977 po třech sezonách v konkurenční WHA s pověstí produktivního gentlemana. Po podpisu s Detroitem jej dokonce Gordie Howe přirovnal k Philu Espositovi a prohlásil, že tehdy již 33letý forvard může nastřílet třicet gólů za sezonu.

Tuto metu zdolal muž, který v roce 1974 emigroval, celkem dvakrát. Brzy – bez pozornosti československých médií – zaznamenal v NHL několik českých (i československých) primátů.

Vedle gólů a asistencí však přišlo 19. února 1979 i na první bitku, kdy se jindy klidný Nedomanský pustil v duelu s Maple Leafs do potyčky s Darrylem Sittlerem. Torontský forvard zareagoval divoce na sekeru přes ruce, a Nedomanského rukavice tak musely jít chtě nechtě k ledu.

Sittler už tehdy držel dodnes platný rekord v počtu bodů v jednom utkání (10), navíc měl na kontě přes tři desítky bitek. Přesto Nedomanský přesně před 40 lety, 19. února 1979, v premiérové šarvátce českého hráče v NHL obstál.

VIDEO: Podívejte se na první "českou" bitku v NHL





Nedomanský nikdy nebyl sběratelem trestných minut a do pěstního souboje se pustil ve zbytku kariéry už jen dvakrát. Ostré lokty tak ukázal až Jan Ludvig, který emigroval v devatenácti letech a po roce v juniorské lize se prosadil do kádru New Jersey Devils.

„Rychle mi došlo, že Evropané jsou bráni za posery, zvlášť tenkrát, kdy se to pralo i pětkrát za zápas. A mě nějak nebavilo, že mě pořád někdo mlátil do hlavy, tak jsem začal v létě boxovat. Oni sice byli o hlavu dvě vyšší, ale mně to nijak nevadilo. Hlavně jsem zjistil, že ať vyhrajete nebo prohrajete, získáte si respekt spoluhráčů i soupeřů,“ líčil před dvěma lety v rozhovoru pro deník Sport Ludvig, který v kariéře podstoupil podle webu hockeyfights.com celkem 28 potyček.

Dodnes jej v tomto ohledu z českých hráčů překonal pouze David Kočí, který odehrál v lize 142 utkání a rukavice shodil ve 43 případech. Právě útočník, který v NHL působil v letech 2006-11, je zřejmě jediným typickým českým bitkařem, který se v lize objevil.

Kočí drží vedle celkového počtu bitek také český rekord v trestných minutách v jednom utkání, v březnu roku 2007 si jich v duelu Chicaga s Phoenixem vykoledoval 42. Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu pěstních soubojů mu první místo v tabulce českých bitkařů v NHL ještě nějaký čas zůstane.