Nastoupil s dětským idolem a porval se před zraky rodičů. Ti byli nadšení | iSport.cz

Člověk se někdy musí usmívat když vidí, jak se život může vyvíjet. Když byl Frederic malým chlapcem, vyrůstal v St.Louis a zbožňoval domácí Blues. Idolem mu byl lídr mužstva David Backes, který v týmu strávil celkem deset sezon a polovinu z nich dělal kapitána.

Před dvanácti lety se s ním také na jedné ze sponzorských akcí vyfotil. A vzhlížel k němu. V prvním utkání NHL pak vedle něj naskočil v útoku. „Je to strašně příjemné, když si představím, že ke mně někdo takhle vzhlíží. Svět je vážně malý, je to parádní příběh," řekl Backes ještě před utkáním.

Na něj pak do hledište usedli i Fredericovy rodiče, dva bratři, sestra a jeden blízký kamarád. A viděli slušnou premiéru čísla 82. Devětadvacítka draftu a bronzový medailista z MS do 20 let v roce 2018 odehrál 8 minut a 29 vteřin, dvakrát vystřelil na bránu a hlavně si připsal pět trestných minut. To byl jeho zápasový highlight.

VIDEO: Rvačka Frederica s Tanevem

Jak ke rvačce došlo? „Bylo to tak nějak přirozené. Hra se na konci druhé části trochu přiostřila, já jsem rozhodně nic nutně nevyhledával," řekl nováček pro NHL.com.

V bitce si pak vedl skvěle. Brandona Taneva pěkně zválcoval, a to je přesně něco, co publikum v TD Garden zbožňuje. Stačil jeden zápas a domácí fanoušci ho milují! Cestou do šaten si ještě plácl se Zdenem Chárou a několika fanoušky a na kostce možná viděl neskutečné nadšení pyšných rodičů. „Ta odezva z hlediště byla fantastická," řekl mladičký forvard.

Chválu si následně vyslechl také od čtyřiatřicetiletého Backese, který se také s radostí díky své postavě prezentuje fyzickou hrou. Nováčkovu rvačku ocenil. „V téhle době už to často nevidíte, ale ke hře to patří. Bylo super vidět, jak se o sebe sám postaral," vykládal a Frederic svému mentorovi hned hezká slova vrátil.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Winnipeg

„David byl skvělý, moc mi pomáhalo, že na mě neustále mluvil, radil mi a dával mi tipy. Nemohl jsem si na první zápas v NHL přát vedle sebe nikoho lepšího," rozplýval se Frederic.

Dojem udělal tedy slušný, i když přiznal, jak ho mrzelo, že proti Winnipegu nedokázal Boston vybojovat bod navíc a prohrál 3:4 po samostatných nájezdech. Dostavila se i nervozita, ale pocit zůstal pozitivní. Stejně jako ohlasy na jeho výkon.

„Střílel, popral se, bylo to povedené. Přesně to jsme potřebovali," řekl Cassidy.