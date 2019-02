Zázrak St. Louis. Vzestup řídí NEJ brankář, na druhou šanci čekal roky | iSport.cz

Pozor, nejde o mýlku! Opravdu hovoříme o organizaci, která ještě na začátku ledna ztrácela na postup do bojů o Stanley Cup 11 bodů. Teď ale drtí NHL, v noci Blues porazili v Enterprise Center 3:2 v prodloužení silné Toronto a vyhráli jedenácté utkání v řadě, čímž překonali nejdelší vítěznou sérii sezony, kterou drželo Buffalo.

Jedenáct kontinuálních vítězství je novým rekordem klubu, který v NHL působí od roku 1967. Příštím soupeřem je navíc Dallas, což by nemusel být nerozlousknutelný ořišek.

"Není to dobré, je to skvělé, kor když přihlédnete k tomu, jak mizerný hokej jsme hráli v úvodu sezony. Je to pro nás úžasný impuls, uspokojení ale rozhodně nejsme," měl jasno v rozhovoru s novináři po skalpu Toronta kapitán Blues Alex Pietrangelo.

Klíč k úspěchu? Neprostupná defenziva a famózní brankáři. Když toronstký Zach Hyman ve třetí třetině noční bitvy snížil ve 47. minutě na 1:2 z pohledu kanadského týmu, stal se prvním, kdo po neuvěřitelných 233 minutách a 50 vteřinách našel recept na maskované muže v brankovišti St. Louis.

14. února Blues porazili 4:0 Arizonu (Binnington 21 zákroků), 16. února vynulovali 3:0 Colorado (Jake Allen 32 zákroků), aby hned o den později skalpovali s čistým kontem 4:0 Minnesotu (Binnington 31 zákroků). Ani čistý štít proti Maple Leafs nevisel vysoko, St. Louis vedlo po dvou třetinách 2:0, Hyman a Auston Matthews svým 28. gólem v sezoně poslali duel do prodloužení. Tam ale bod navíc pro domácí vystřelil po 34 vteřinách Ryan O'Reilly.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól St. Louis z prodloužení

"Po dlouhé době si hokej užíváme, je to zábava, všichni se těšíme i na tréninky," usmíval se do mikrofonu autor vítězné trefy O'Reilly.

Jake Allen je mezi třemi tyčemi stálice, více pozornosti poutá 25letý rodák z Richmond Hill Binnington. V aktuálním ročníku se představil v sedmnácti utkáních, 15x lapal od začátku jako starter, a třináct zápasů dovedl do vítězného konce. Navíc má nejlepší statistiky z celé NHL, průměr branky na zápas stlačil na 1.61 s úspěšností zákroků 93.7%.

Binnington (13-1-1) joined Andrew Hammond (14-0-1), Patrick Lalime (13-1-1), Frederik Andersen (13-2-0), Bob Froese (13-1-1) and Wayne Thomas (13-1-1) as the sixth goaltender in NHL history to win at least 13 of his first 15 NHL starts. #NHLStats #TORvsSTL pic.twitter.com/wl5CkGA0Vg — NHL Public Relations (@PR_NHL) 20. února 2019

Pro srovnání: o tři roky starší krajan Allen, neotřesitelná jednička posledních sezon, vykazuje průměr 2.98 a úspěšnost 90.1%. Ta jej řadí až 43. místo mezi 57 gólmany, kteří letos nastoupili alespoň do patnácti zápasů.

"Jejich brankář byl jednoduše neuvěřitelný. Viděli jste, kolik našich prvotřídních šancí dokázal zlikvidovat? Všiml jsem si ho už dříve, dnešní výkon nebyl výjimka, chytá neuvěřitelně každé utkání," smekl před Binningtonen hvězdný forvard Toronta Mitchell Marner.

Když soupeř ujede, on to chytí

185 centimetrů vysoký Binnington chytá NHL prvním rokem, od roku 2014 se zmítal v AHL v týmech Chicago Wolves a Providence Bruins (164 zápasů). V sezoně 2015/16 přišla první šance začapat si nejlepší ligu světa, když ho nahoru povolalo St. Louis, které ho v roce 2011 ve třetím kole na 88. pozici draftovalo. Binnington 14. ledna 2016 nahradil v zápase s Carolinou (1:4) Briana Elliota a odchytal třináct minut.

Na svou premiéru od první minuty musel čekat skoro přesně tři roky. Ale stálo to za to, v lednu letošního roku 25 zákroky vynuloval Philadelphii (3:0) a stal se 35. brankářem historie NHL, který v prvním startu neinkasoval.

Brankář Jordan Binnington vyhrál devět zápasů v řadě, čímž vytvořil nový klubový rekord St. Louis. • Foto Reuters

"Byla to dlouhá cesta, opravdu strašně dlouhá. Samozřejmě jsem si to užil, vzrušení po telefonátu, že si mě volají do prvního týmu, bylo extrémní. Teď jsem ale tady a doufám, že pomůžu Blues ke vzestupu," řekl 7. ledna v rozhovoru pro klubovou TV Binnington.

Celkem prorocká slova, viďte? Blues od té doby odehráli devatenáct zápasů a Binnington chytal šestnáct z nich! "Udělali jsme od té doby, co jsem přišel, obrovský pokrok. Máme v obraně vysoké kluky, kteří skvěle blokují střely. Prací nás gólmanů je to, co projde, zastavit, to se nám daří," lebedil si po dva dny starém skalpu Minnesoty Binnington.

"Když nám soupeř ujede, on nás prostě vždycky podrží, má velký vliv na naše sebevědomí, to díky němu máme takové výsledky," přidal pochvalu zadák Blues Joel Edmundson.

Do konce základní části NHL zbývá St. Louis odehrát 33 duelů, momentálně se klub nachází na pátém místě v Západní konferenci s luxusním devítibodovým náskokem na osmou Minnesotu. Kde se jízda Blues zastaví?