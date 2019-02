O trade deadline vypráví Plekanec a Michálek. Které kluby se rozvášní? | iSport.cz

Je to jeden z vrcholů sezony, při nichž hokejoví fanoušci nepotřebují k projevení emocí, aby jejich tým vstřelil či inkasoval gól. Závěr přestupního období je v Kanadě i Americe sledovanou událostí. Každého zajímá, jak jednotlivé týmy posílí či oslabí před závěrečnou fází sezony.

„Trade deadline je v Kanadě hodně sledovaná, je to velká událost. Od rána běží přímý přenos, je to skoro až národní svátek, dalo by se říct,“ líčí obránce Zbyněk Michálek.

Velká sledovanost, které pomohl i rozmach sociálních sítí, přispívá k tomu, že se přímí aktéři výměn občas dozvědí o změně angažmá od novinářů či příbuzných dříve, než jim to sdělí manažeři. To byl také Michálkův případ, který před čtyřmi lety putoval z Arizony do St. Louis.

„Chystal jsem se na trénink, když mi zavolal jeden z novinářů, který pracoval v televizi. Měl na mě číslo a chtěl rozhovor s tím, že jsem byl vyměněný do St. Louis,“ vzpomíná zkušený bek, který nyní nastupuje v extralize za Kometu.