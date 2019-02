Rittich v pohodě bere druhou výhru v řadě, Tampa má klubový rekord | iSport.cz

Výsledek z New Jersey kopíruje druhou třetinu. Calgary si vypracovalo dvougólový náskok brankami Eliase Lindholma a Marka Giordana. Domácí snížili v oslabení, když Rittichova lapačka máchla proti střele Kevina Rooneyho z levého kruhu do prázdna. Český gólman ve zbytku zápasu ale tým podržel a připsal si v této sezoně 22. výhru z 32 startů.

VIDEO: Sestřih utkání New Jersey - Calgary

New Jersey opět postrádalo Pavla Zachu, který kvůli zranění nehraje od poloviny února. Fanouškům Devils navíc v utkání zatrnulo, když Mirco Mueller ztratil rovnováhu v souboji o puk s Michaelem Frolíkem a narazil hlavou do mantinelu. Domácí útočník opustil hrací plochu na nosítkách. Trenér New Jersey John Hynes si po utkání oddechl, že byl jeho svěřenec před odjezdem do nemocnce při vědomí a že ho ani nic neomezovalo v pohybu.

Tampa Bay dominovala v úvodní třetině, získala vedení 2:0, ale po druhém dějství byl stav nerozhodný 3:3. Zápas rozhodl v čase 63:25 obránce Victor Hedman. Do základu Rangers se nevešel Filip Chytil, který v každém z předchozích tři zápasů zaznamenal jeden záporný bod do statistiky +/-.

VIDEO: Sestřih utkání NY Rangers - Tampa Bay

Výsledky:

Toronto - Edmonton 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Branky: 23. a 29. Johnsson, 19. Marleau, 22. Marner, 25. Nylander, 41. Tavares - 12. Draisaitl, 57. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 36:36. Diváci: 19.356. Hvězdy zápasu: 1. Johnsson, 2. Marner, 3. Andersen (všichni Toronto).

New Jersey - Calgary 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 37. Rooney - 22. Lindholm, 34. Giordano. Střely na branku: 20:35. Brankář David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval jeden gól z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 95 procenta. Diváci: 12.019. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau (Calgary), 2. Blackwood (New Jersey), 3. Giordano (Calgary).

NY Rangers - Tampa Bay 3:4 v prodl. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 21. Zibanejad, 24. Vesey, 35. Nieves - 8. Johnson, 15. Miller, 23. Girardi, 64. Hedman. Střely na branku: 36:30. Diváci: 17.012. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Vesey (NY Rangers).

Colorado - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. MacKinnon, 19. Rantanen, rozhodující sam. nájezd Söderberg - 10. Roussel, 57. Leivo. Střely na branku: 45:32. Diváci: 14.867. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Markström (Vancouver), 3. Landeskog (Colorado).

Anaheim - Chicago 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Branky: 25. Shore, 39. Rowney, 46. Terry - 21. a 56. DeBrincat, 37. Anisimov, 60. Kane. Střely na branku: 32:35. Diváci: 16.689. Hvězdy zápasu: 1. Kane (Chicago), 2. Terry, 3. Lindholm (oba Anaheim).