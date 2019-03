Krejčí o své SUPER formě i zranění Pastrňáka: Byl z toho přepadlej | iSport.cz

Mezi hráči mimo hlavní proud elitních útoků patří k nejproduktivnějším v celé NHL. Zajímavě se pro Davida Krejčího rýsuje i zdolávání historických numer českých hokejistů ve slavné lize. „Pěkně se na to dívá,“ netají rodák ze Šternberku, jenž by svoji úspěšnou kariéru mohl v zámoří ukončit jako třetí nejproduktivnější Čech po Jágrovi a Eliášovi.

Boston jede, ve finiši sezony bere jednu výhru za druhou, jen sem tam zaškobrtne. A vy sbíráte body po hrstech. Jde o jedno z nejlepších období, co pamatujete?

„Když se vyhrává a i vám osobně se docela daří, tak je hokej super džob. Z dálky to možná vypadá, jak všechno krásně běží, protože teď hodně vyhráváme, ale zároveň je to i dřina.“

To nepochybuji. Na druhou stranu, když vidím vaše kumštýřské gólové nahrávky, to nejsou obyčejné asistence, ale výběrové přihrávky. Musíte být ve výjimečné pohodě, nebo ne?

„Jo, člověk si dovolí. Jsou to spojené nádoby. Pokud se daří týmu, vylezou z toho do popředí i individuální výkony. V lajně mám nově Marcuse Johanssona, co k nám přišel z Devils, on má rád podobný styl hokeje jako já, rádi si dáme puk, tak to snad bude pokračovat. Občas někde zaslechnu, že mám našlápnuto na nejlepší sezonu kariéry, ale to já v rozehrané soutěži nikdy nehodnotím. Až sezonu dohrajeme, pak se můžu ohlédnout zpět, co se mi povedlo, co ne, co mám za sebou. Jenže v naší situaci jsme s týmem téměř na začátku, to hlavní nás teprve čeká. Sezonu budeme hodnotit podle toho, kam až dojdeme ve Stanley Cupu. Došlo mi, že v roce, kdy jsme pohár vyhráli, jsem měl v základní fázi míň bodů, než mám teď po nějakých šedesáti zápasech. Ale tenkrát to byla životní sezona, protože se vyhrál i poslední zápas sezony. A o to jde vždycky v prvé řadě. Takže se mě zeptejte po sezoně.“ (usmívá se)

Play off je pořád daleko, ovšem Bruins zase budou patřit k favoritům, náležíte k nejlepším týmům Východní konference. Co říká váš vnitřní pocit?

„Hele, já už takových vnitřních pocitů měl... Zkušenosti mi říkají nepřikládat jim moc váhu.