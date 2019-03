Voráček zářil třemi přihrávkami. Hájek má první start v NHL, Vrána dal gól | iSport.cz

Jakub Voráček pomohl v pátečním utkání NHL třemi asistencemi k výhře Philadelphie 6:3 v New Jersey a stal se druhou hvězdou zápasu. • Profimedia.cz

SOUHRN | Jakub Voráček pomohl v pátečním utkání NHL třemi asistencemi k výhře Philadelphie 6:3 v New Jersey a stal se druhou hvězdou zápasu. Jakub Vrána odstartoval po přihrávce Michala Kempného obrat Washingtonu, který zvítězil na ledě New Yorku Islanders 3:1. V soutěži debutoval český obránce Libor Hájek a s New Yorkem Rangers doma podlehl Montrealu 2:4.