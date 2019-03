Tavaresův krutý návrat. Hořely dresy, dostal výprask: Čekal jsem to! | iSport.cz

Kanadský útočník odehrál za Islanders 669 utkání a nasbíral 621 bodů. Klubové tabulce produktivity kraloval v sedmi z devíti sezon, ve zbylých dvou byl druhý. Pět let navíc nosil kapitánské céčko. Úctyhodné činy, viďte? Ne tak docela, většina fanoušků Ostrovanů, kteří dorazili na noční bitvu s Maple Leafs, smýšlela jinak.

Do startu zápasu zbývalo několik hodin, na parkovištích před stařičkým chrámem Nassau Colliseum bylo rušno. Příznivci Islanders pálili v odpadkových koších s gustem dresy s číslovkou 91. Z modly se na začátku letních prázdnin stal nepřítel číslo 1. Možná ještě máte v paměti Tavaresův tweet z té doby.

„Ne každý den se vám poštěstí prožít si dětský sen,“ napsal po podpisu kontraktu s Torontem na sociální síť 1. července. Pod příspěvek pak vložil svou fotografii z dětství, kterak leží zachumlaný v povlečení Maple Leafs. A od té doby není Tavaresem, nýbrž "Traitorem", čili zrádcem, jak hlásily upravené jmenovky několika dresů, ve kterých fanoušci dorazili ve čtvrtek večer do areny.

Tavares totiž opakovaně tvrdil, jak moc má Islanders rád a že odejít neplánuje.

#Islanders fans shower boos on former captain John Tavares all night, and the team enjoys a 6-1 thumping of the #MapleLeafs. Casey Cizikas scores twice while Tavares has five shots on goal and is held off the scoresheet.

"Budu upřímný, nečekám žádné srdečné uvítání, to bych byl blázen," řekl na předzápasové tiskové konferenci, kam dorazilo přes 50 píšících novinářů a deset televizních štábů, Tavares.

Olympijský šampion ze Soči a vítěz posledního Světového poháru v jedné osobě to trefil. Když 28letý útočník, ze kterého Islanders v roce 2009 udělali jedničku draftu, poprvé vyjel při rozbruslení na led, z publika se ozvalo hromové "We don't need you!" Nepotřebujeme tě! Skandování proti jeho osobě neustalo ani v 10. minutě první třetiny, kdy se na kostce nad ledem objevilo vzpomínkové video.

Tavares, který v uplynulém ročníku v 82 zápasech bral za Islanders 84 bodů za 37 branek a 47 asistencí, se nenávistným skandováním nenechal rozhodit. Po konci videa seskočil z mantinelu a zvedl hokejku na pozdrav. Většina areny bučela, našli se ale i tací, kteří vstali a odměnili odvahu bývalého miláčka davu potleskem. Stejně tak do mantinelu bušily hokejkami oba týmy.

"Bylo to pro mě hodně emotivní, přeci jen jsem tady působil strašně dlouho, kus mého srdce tu zůstal. Reakce fanoušků mě mrzí, samozřejmě, ale naučil jsem se kontrolovat pouze ty věci, které mohu ovlivnit. Což tahle určitě nebyla," nechal se slyšet Tavares. "Video mě potěšilo, chtěl bych za něj poděkovat vedení klubu. Ještě lepší ale byla reakce kluků na obou střídačkách, byl to pro mě velmi silný moment."

Publikum na Islanders bylo až šílené

A jak si rodák z ontarijské Mississaugy, který s Torontem podepsal sedmiletý kontrakt na 77 milionů dolarů (s Islanders mu v létě vypršela šestiletá smlouva na 33 milionů dolarů), vedl na ledové ploše? Odbruslil 17 minut, pětkrát vystřelil na branku soupeře, jednou hitoval a po závěrečném hvizdu musel kousnout vysokou porážku 1:6. Islanders vymetli Maple Leafs i při druhém vzájemném střetnutí v sezoně, 29. prosince zvítězili v Torontu 4:0.

"Bylo to moje rozhodnutí opustit Islanders. Hodně lidí to nepochopilo, já se všem ale snažil vysvětlit, co mě k tomu vede. Byl jsem otevřený a upřímný, těm, co mě kritizovali, bych přál, aby si to zažili. Nikdo nechodil v mých botách. Potřeboval jsem se zkrátka posunout dopředu, což se stalo," doplnil svá slova Tavares.

"Energie, která v hale panovala už při rozbruslení, byla spektakulární. Když na vás lidé bučí tak, jako se to stalo dnes Johnovi, znamená to jediné: že jste byl pro klub opravdu strašně důležitý hráč i člověk. Svým způsobem je to čest," myslí si kouč Toronta Mike Babcock.

A jak bouřlivé utkání viděli Tavaresovi bývalí kumpáni? "13.917 fanoušků v hale bylo na nohou opravdu celý zápas. Bylo to až šílené," pochválil publikum Anders Lee, který nahradil před startem sezony Tavarese na postu kapitána organizace.

"Fanoušci odvedli skvělou práci. Pro Johna to muselo být velmi těžké, ale nám to jako týmu ohromně pomohlo. Vždycky, když se naši fanoušci dostanou do ráže, je ohromně těžké nás porazit, což platilo i dnes," řekl centr Islanders Casey Cizikas, autor jedné ze šesti branek.

"Podle komentářů na sociálních sítích jsme věděli, co plánují. Ale nečekal jsem, že to bude mít takovou sílu. Tohle jsem nikdy předtím nezažil," doplnil Mathew Barzal.

Islanders se vítězstvím 6:1 a ziskem dvou bodů dostali na čtvrté místo ve Východní konferenci, na třetí Toronto ztrácí jediný bod. "Je to zřejmé, mají skvělou sezonu, zaslouží si velký respekt. Příště, až se s nimi potkáme, což může být v play off, musíme hrát o hodně lépe," zakončil povídání Tavares.