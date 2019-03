Pastrňák mimo, ale Boston je v klidu. Tentokrát rozhodl infarktově | iSport.cz

Když v Bostonu před polovinou února oznámili, že hvězdného českého střelce čeká operace a následná absence, mohly i přes rozjetou bodovou sérii zavládnout obavy. Pastrňák je klíčovým střelcem, součástí jednoho z nejlepších útoků soutěže a také miláčkem diváků.

Jenže utekl prakticky měsíc (Pastrňák naposledy naskočil do zápasu 10. února proti Coloradu) a Bruins stále nepoznali, jaké to je odcházet ze zápasu bez bodu. Odebrání veškerých nadějí hráčům Panthers bylo navíc skutečně exkluzivní. Ještě než se dostaneme ke klíčovým 30 vteřinám zápasů, rozeberme si, co výhře předcházelo.

Panthers ještě v polovině zápasu vedli o dvě branky, ale pak domácí nastartoval David Krejčí, který zažívá jednu z nejvydařenějích sezon kariéry. V útočném pásmu zakombinoval s Dantonem Heinenem a z takřka nulového úhlu poslal kotouč za marně se natahujícího Roberta Luonga.

„To přesně charakterizuje naši hru v tuto chvíli. Ne vždycky se nám všechno povede na jedničku, ale je to o tom najít si cestu k úspěchu. Většinou jste totiž jen jednu úspěšnou střelu od toho se navrátit do utkání," popisoval pro NHL.com po zápase lídr Patrice Bergeron.

Ten, jak už to tak v zápasech Bostonu bývá, byl znovu jednou z hlavních tváří úspěchu. Byl to totiž on, kdo ve 49. minutě vyrovnal a stal se mimo jiné teprve pátým hráčem klubové historie, který dokázal vstřelit branku ve vlastním oslabení ve dvou utkáních po sobě.

Jenže Florida vzdorovala, Jonathan Huberdeau dal ještě jednou Panthers naději, která nadobro zhasla až v 60. minutě. Všechno načal muž, od kterého by se to nečekalo. Na zádech nosí bek Matt Grzelcyk číslo 48, a přesně tolik zápasů čekal na svou druhou branku v sezoně. Jenže ta byla superpřesná, v čase 59:23 se odrazila od břevna a bylo vyrovnáno.

„Bylo vidět, jak si za tím jdou. Tahle parta chce vyhrát naprosto každý zápas," vysvětloval po utkání pyšný trenér Bruce Cassidy.

A to se také povedlo. Boston se nespokojil jenom s jedním bodem. O půl minuty později přiklepl Brad Marchand puk Bergeronovi a klubová legenda pouhých sedm vteřin před koncem utkání rozhodla další přesnou střelou. Ta se tentokrát odrazila od pravé tyče Luongovy branky.

„Mohli jsme se po gólu na 2:3 sesypat, ale my jsme se kousli a znovu si našli tu cestičku k výhře," chválil Bergeron a jeho slova potvrdil také Marchand, autor tří přesných nahrávek.

„Nemůžeme čekat, že budeme pokaždé vyhrávat zápasy, ve kterých prohráváme 0:2. Každopádně je dobré, že víme, že utkání kde v závěru o gól prohráváme dokážeme dotáhnout do vítězného konce," chválil si.

Boston tak díky sérii 14-0-4 vyrovnal druhou nejdelší bodovou šňůru klubové historie a ještě pět zápasů mu chybí na nejlepší počin z ročníku 1940/41. Bruins se také stali teprve desátým mužstvem, které dokázalo vyrovnat a rozhodnout zápas v 60. minutě, to se naposledy stalo Ottawě v říjnu 2011.

Mizerná nálada pak vládla v kabině Panthers, kteří teď ztrácí na poslední postupovou pozici do play off jedenáct bodů a pravděpodobně tak potřetí v řadě a počtrnácté za posledních sedmnáct sezon nepostoupí do vyřazovací části. Všechno shrnul trenér Bob Boughner.

„Tenhle tým je na tom teď zrovna fakt bídně a v kabině vládne velké zklamání. Boston nikdo neporazil sedmnáct utkání a já si myslím, že my jsme to zvládnout měli. Ty góly z posledních minut fakt bolí," mračil se Boughner.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Florida