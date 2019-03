Vzteklý náhradník Vegas si vyšlápl na sudího. Rittich tentokrát přihlížel | iSport.cz

Ostří hoši Ryan Reaves a Matthew Tkachuk si měli co říct • Reuters / Candice Ward-USA TODAY Sports

David Rittich pochytal 25 střel, tady inkasuje od Reilly Smithe • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Davidu Rittichovi vypomáhá obránce Noah Hanifin • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Je to jen pár dní, co se ve vypjatém utkání mezi Vegas a Calgary do sebe chtěli pustit brankáři Marc-Andre Fleury a David Rittich. V neděli se oba kluby potkaly znovu a znovu u toho byl divoký gólman. Tentokrát se čertil náhradník Golden Knights Malcolm Subban a vyjel si popovídat k sudímu. Za svůj výstup dostal 2 trestné minuty, od Flames zase pět gólů a Vegas si z Kanady odvezlo porážku 3:6.