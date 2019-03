Bitka roku? Rittich hvězdu Vegas odpálkoval. Vyzýval mě, štvalo soka | iSport.cz

Bitva o "Západ" slibovala v T-Mobile Areně tuhou bitvu. Proti sobě vyjelo aktuálně první Calgary a domácí Golden Knights, kteří v téže konferenci okupují pátou pozici. Branek moc nepadlo, zápas rozhodl v 50. minutě svým prvním gólem po více než třech měsících obránce Deryk Engelland.

"Je úplně fuk, kdo ty góly dá, hlavně že se vyhrává, celý tým makal dnes na 100 procent. Máme páté vítězství v řadě, to je hodně cenné," těšilo Engellanda. Krom kanadského beka pro sebe slávu uzmuli hlavně oba maskovaní muži.

Marc-André Fleury chytil 33 puků a 437. vítězstvím vyrovnal na osmém místě historických tabulek Jacquese Planta, další ke skalpování je připraven Terry Sawchuk (445 výher v NHL). Rittich, který si minule s Torontem (2:6) připsal teprve druhou porážku v základní hrací době od poloviny prosince, odchytal 57:26 minuty, inkasoval dvě branky z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 94,74 procenta.

Špičkový brankářský souboj mohli rozetnout dříve než Engelland samotní aktéři. Do konce druhé dvacítky zbývalo pár vteřin, když při hře 4 na 4 za stav 1:1 nacouval do Fleuryho brankoviště Matthew Tkachuk a hvězdu uplynulého týdne v NHL srazil k ledu.

A kanadský fantom, který v předchozích utkáních nejprve 23 zákroky pomohl k výhře 4:1 nad Dallasem, poté si připsal nuly proti Anaheimu i Vancouveru (Knights vyhráli shodně 3:0), aby jeho nejdelší neprůstřelnost v kariéře ukončil až po 201 minutách Travis Hamonic, začal běsnit.

Mohla to být jedna z TOP událostí této sezony. Bitka brankářů mezi Marc-Andrém Fleurym a Davidem Rittichem. Český gólman ale výzvám slavného soka odolal. • Foto Profimedia.cz

Kdepak, tohle nebylo usměvavé sluníčko, jak Fleuryho znají všichni fanoušci NHL. Jednička draftu 2003 uštědřila Tkachukovi několik ran vyrážečkou a když si provinilce rozebrali ostatní hokejisté Vegas, jal se Fleury vyhlížet další oběť. Zrakem i rozmáchlými gesty začal vyzývat na souboj Davida Ritticha, dokonce odložil hokejku a začal si rozepínat řemínky rukavic. 26letý rodák z Jihlavy ale zapustil brusle do své modré čáry a zůstal stoicky klidný. Kdepak, dnes se zápasit nebude, poslal rivalovi jasný vzkaz.

"Chtěl se prát, to bylo jasné. Já jsem ale nechtěl přejet středovou čáru a dostat dvě minuty, proto jsem zůstal na naší polovině," přinesl Rittichův popis situace twitterový účet NHL.com.

Vytočeného Fleuryho musel uklidňovat čárový rozhodčí a spoluhráči Eakin s Marchessaultem. "Když vidíte gólmana soupeře na modré čáre, máte pocit, jakoby vás tím vyzýval k souboji. Ale nechtěl jsem se za ním hnát, myslel jsem si, že přijede on. Nakonec se nic nestalo," uznal Fleury.

VIDEO: Podívejte se na rekapitulaci celého incidentu mezi Tkachukem a Fleurym





Fleury je nejlepší brankář v NHL

"Samozřejmě si nepřejeme, aby náš klíčový muž shazoval rukavice. Jeho prací je zastavovat puky. Ale rozumím mu, chránil sám sebe v brankovišti, spadli na něj, proto byl podrážděný," řekl na tiskové konferenci kouč Vegas Gerard Gallant.

With Fleury challenging Rittich, that might be the only time I wish it is Mike Smith in net. That would be a good fight. #CGYvsVGK — B.O.X (@TheWinColumn8) 7. března 2019

"Byla to dnes velká zábava, těsný výsledek, hodně intenzivní utkání. Flames mají jeden z nejlepších týmů v NHL, byli pro nás velkou výzvou, a my jsme to zvládli výborně. Je to další výborný výsledek, který podpoří naše sebevědomí," rozumoval před novináři Fleury, který byl vyhlášen třetí hvězdou střetnutí.

"Je to výjimečný brankář, dle mého soudu možná nejlepší v lize," přidal svůj pohled na věc kapitán Calgary Mark Giordano, jehož tým ztratil poprvé v ročníku tři zápasy v řadě. "Nepřikládáme tomu žádný velký význam, takové věci se prostě stávají. Základní část NHL je hrozně dlouhá, předtím jsme zase zvítězili sedmkrát za sebou my, tak to prostě je. Dnes to prostě nebyl náš zápas," doplnil parťákova slova jediný úspěšný střelec Flames Hamonic.

"Věci dnes prostě nešly naším směrem, puky se k nám neodrážely a Fleury odchytal znamenité utkání," zakončil povídání kouč kanadského týmu Bill Peters.