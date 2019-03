Tři roky v NHL bez gólu. Vyhaslý ruský forvard už má smutný rekord | iSport.cz

Co vlastně před šesti lety zaujalo vedení texaského klubu na odchovanci Čeljabinsku? Určitě to byly jeho parametry. Ruský teenager už na draftu vážil přes 90 kilogramů a měřil více než 190 centimetrů. Měl za sebou sice působení v mládežnických výběrech, ale i tak asi Stars trochu riskovali. A pomalu se ukazuje, že se jim sázka na Ničuščkina nevyplatila.

Však se můžeme podívat na jeho konkurenty během tehdejší volby talentů. První Nathan MacKinnon z Colorada má v tuto chvíli na kontě 446 utkání a 394 bodů. Devátý Bo Horvat z Vancouveru, který šel o jedno místo dříve než Ničuškin, má bodů 213. Rus pouze 72. Částečně to je i proto, že dva ročníky strávil v KHL.

Vývoj majitele bronzové medaile z MS v roce 2017 se totiž v zámoří moc nelíbil, a tak ho po 166 zápasech a 64 získaných bodech vedení uvolnilo do KHL. V CSKA Moskva měl herně dospět a nabrat sebevědomí. Jenže i v Rusku tápal a byl spíš průměrným hráčem. Ve dvou sezonách zvládl jen 51 bodů.

Přesto se v Dallasu rozhodli, že mu ještě dají jednu šanci a podepsali s ním dvouletou smlouvu na 5,9 milionu dolarů. Teď asi litují.

VIDEO: Takhle Ničuškin v neděli nahrával

Stars odhodlaně bojují o play off a zatím se jim daří. Jenže místo toho, aby vytáhlý forvard vydatně podporoval ofenzivu, jen paběrkuje a trápí se. V tuto chvíli má na kontě za 51 zápasů pouhých osm nahrávek! Na gól v NHL čeká od 4. března 2016!

Navíc v průběhu ročníku ani jednou neusedl na trestnou lavici. Taková bilance tu ještě nikdy v historii soutěže nebyla.

Pokud se tedy odrazíte až do sezony 2015/16, tedy do chvíle, než na dva roky zmizel v KHL, zjistíte, že Ničuškin v NHL včetně play off drží sérii 77 utkání bez vstřelené branky. Za tu dobu nasbíral 11 nahrávek a jen třikrát usednul na trestnou lavici. Tenhle chlapík je takřka neviditelný.

Nicméně v nedělním zápase přišel malý záblesk naděje. Dallas sice s Vancouverem prohrál 2:3 po samostatných nájezdech, ale Ničuškin na jeden gól nahrál a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Že by záblesk naděje? Schovává si Rus góly na klíčovou část sezony?