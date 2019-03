Sundal soka, pak ho kontroloval: Prát se s Chárou je jako bít se s vrtulníkem | iSport.cz

Shodit rukavice po úvodním vhazování teď není úplně běžné, NHL už dohodnuté bitky nevidí moc ráda. Přesto k nim občas dojde, to když se veteráni rozpomenou na staré časy. Přesně to se stalo v úterý, když po čtyřech vteřinách hry shodil na ledě New York Islanders rukavice domácí bijec Matt Martin, který vyzval nestárnoucího Zdena Cháru. Slovenský obr vyzyvatele složil a nastartoval Bruins k výhře 5:0.