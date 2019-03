Pastrňák je zpět, bolest skoro necítil. Rozpoutal smršť kvůli vousům | iSport.cz

K návratu si Pastrňák nemohl vybrat lepšího soupeře než právě New York Islanders. Dlouhodobě se mu sice daří hlavně proti Torontu, ale bilance Islanders proti Bostonu v posledních letech je otřesná. Doma nedokázali Bruins porazit od listopadu 2013 a celkově neoblíbeného soka naposledy přehráli v lednu 2017. To znamená, že pro první zápas od 10. února to pro Pastrňáka byl ideální soupeř na rozehrání.

Než došlo na úvodní vhazování tak zarostlý Pastrňák zjistil, že i v New Yorku má své fanoušky. Za plexisklem se objevily transparenty s nápisy jako “Vítej zpět“ a “Chyběl jsi nám“. Za odměnu útočník na rozbruslení jednomu z malých fanoušků pak hodil puk.

Jinak se česká hvězdička rovnou zařadila do první formace k tradičním kolegům Bradu Marchandovi a Patrici Bergeronovi, za 14 minut a 19 vteřin na ledě třikrát vystřelila na bránu, zapsala dvě trestné minuty a jeden kladný bod. Výhru tentokrát řídili spíš borci z nižších formací, ale to neznamená, že se žurnalisté po zápase nevrhli na útočníka s číslem 88 na zádech.

„Cítil jsem se opravdu dobře, ani bolest mě moc netrápila. I když úplně první střídání bylo trochu náročné,“ řekl pro klubovou televizi útočník, kterého mrzelo, že jeho formace nedokázala využít víc šancí, které si vypracovala. „Ale dnes to naštěstí nebylo třeba,“ dodal a a zmínil svou nepřesnou střelbu a dvě branky dříče Seana Kuralyho a jednu od dalšího svátečního střelce Noela Acciariho.

Spokojený s návratem své opory byl i trenér Bruce Cassidy, který potvrdil Pastrňákova slova o dočasně vychýlené mušce, ale liboval si hlavně při pohledu na konečný výsledek. „Díky tomu jsme na něj nemuseli tolik tlačit a mohli jsme si dovolit ho nechat odpočívat, když bylo třeba,“ mnul si ruce.

Po sportovních dotazech mohlo rychle dojít i na ty další. Pastrňák například musel vysvětlovat, kdy se zbaví na něj netradičně hustého porostu, který si vypěstoval na tváři. „O tom asi rozhodne tým, uděláme si nějaký mítink,“ řekl a rozesmál novináře.

Jenže to ještě na tohle téma nebylo vše. Debata ohledně vousů se přesunula na sociální síť Twitter, kde se do svého spoluhráče pustil šprýmař Marchand. „Není už čas sundat tu Laineho bradku?“ napsal a připomněl legrační vousy, které si v minulé sezoně pěstoval mladý finský útočník Winnipegu. „Nedivím se, že ty si žádnou narůst nencháš,“ odpověděl mu Pastrňák a připojil Marchandovu fotku z dob, kdy měl kanadský útočník zarostlou tvář.

No wonder you don’t let your beard grow pic.twitter.com/41WdQhxpPe

A následovaly další vtípky. „To je tak, když hraješ v NHL, ale i Lloyd Christmas má lepší úsměv,“ zaútočil znovu Marchand a připomněl postavu Jima Carreyho z filmu Blbý a blbější. Odpověď samozřejmě přišla obratem. „To je tak, že sice hraješ v NHL, ale máš tak velký nos, že když hraješ s kamarády na schovávanou, pořád někde vyčuhuje,“ napsal Pastrňák.

When you play in the @NHL but You can’t even play Hide and Seek with your friends because your nose is always sticking out pic.twitter.com/NVq56PuXcc