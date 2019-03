Palát pomohl Tampě k výhře ve Washingtonu, Kempný zápas nedohrál | iSport.cz

Palát si připsal asistenci u krásné spolupráce Stevena Stamkose s Nikitou Kučerovem, který dostal Tampu Bay v přesilové hře ve 36. minutě do vedení 4:3. Následující střídání se do sebe pustili Kempný s Paquettem a jejich neshoda skončila pro českého obránce zraněním. Kempný zamířil do kabin za pomoci člena týmu a do utkání už nezasáhl.

Washington měl v zápase střeleckou převahu 58:28 a jejich tlak zúročil v poslední minutě základní hrací doby Jevgenij Kuzněcov vyrovnávacím gólem na 4:4. Bonusový bod zajistil lídru soutěže v prodloužení Victor Hedman a díky jeho trefě si připsala Tampa Bay šestou výhru za sebou.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Washingtonu s Tampou

NHL:

Buffalo - Toronto 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 16. Mittelstadt, 46. A. Nylander (Sobotka) - 22. Matthews, 39. Tavares, 41. Marner, 60. Hyman. Střely na branku: 24:46. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Tavares (oba Toronto), 3. Hutton (Buffalo).

Washington - Tampa Bay 4:5 v prodl. (1:0, 2:4, 1:0 - 0:1)

Branky: 8. Eller, 31. Hagelin, 34. Oshie, 60. Kuzněcov - 22. a 36. Kučerov (na druhou Palát), 23. Stamkos, 27. Cirelli, 64. Hedman. Střely na branku: 58:28. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Kuzněcov (Washington).

Vancouver - Ottawa 7:4 (1:0, 3:0, 3:4)

Branky: 15. a 59. Horvat, 21. a 41. Pearson, 26. Virtanen, 37. Boeser, 60. Eriksson - 49. Veronneau, 50. B. Tkachuk, 54. O. Lindberg, 59. Duclair. Střely na branku: 40:25. Diváci: 18.500. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Eriksson, 3. Pearson (všichni Vancouver).

Anaheim - Winnipeg 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 16. Scheifele, 45. Connor, 48. Ehlers. Střely na branku: 29:23. Diváci: 16.846. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Connor, 3. Myers (všichni Winnipeg).