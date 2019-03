Plekanec o kapitánech Montrealu: Obličej týmu, musí říkat správné věci | iSport.cz

Sám ten pocit nikdy neokusil. Osm sezon nosil Tomáš Plekanec v Montrealu písmeno A, které označuje zástupce kapitána, na pomyslný vrchol v hráčské hierarchii tradičního klubu však nikdy nedosáhl.

„Nevím, proč to nepadlo na mě. Ale já jsem se do té role nikdy netlačil, nikdy jsem se o to neangažoval,“ vzpomíná s odstupem. „Mně to bylo opravdu jedno. Kdyby mi dali céčko, tak bych měl céčko.“

Dostali ho jiní. Když se Plekanec jako mladý bažant rozkoukával v kabině Canadiens, byl lídrem týmu Saku Koivu. Dosud jediný Evropan, který dělal v Montrealu kapitána. „Dostal to jako mladý, ale popral se s tou rolí výborně. Já tam v jeho začátcích nebyl, ale asi se s ní sžil dobře. Potom už vystupoval jako klasický lídr, sedělo mu to,“ vzpomíná Plekanec.

Finský útočník, který v sezoně 2001-02 překonal leukémii, také vyvrátil pověru, že kapitán klubu z frankofonní oblasti Kanady musí ovládat francouzštinu. „Když občas promluvíte francouzsky, lidé to ocení. Ale z těch, co tam byli za mě, ať to byli Koivu, Gionta nebo Pacioretty, ani jeden francouzsky neuměl, takže v tom asi problém není,“ uvažuje Plekanec.

V komunikaci je klíčová angličtina. „Můj názor je ten, že v NHL by měl být kapitán, který mluví dokonale anglicky, umí říct týmu správné věci a správná slova v pravou chvíli. Samozřejmě, jsou výborní kapitáni Evropani,