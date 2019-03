David Pastrňák a jeho Pasta PARTY. Lundqvist se vztekal, Boston klaněl: Díky za každé střídání! | iSport.cz

"Zabili nás v přesilovkách, využili čtyři ze šesti. Mají v nich strašně moc zbraní. Snažíte se bránit jejich krosové přihrávky, a tak vjedou dovnitř a nahodí to na teč. Když jste zase moc nízko, dají křižnou přihrávku na Pastrňáka. V přesilovkách nás prostě semleli, nevěděli jsme vůbec, co dělat, bylo to moc špatné," lamentoval v rozhovoru pro NHL.com švédský matador Lundqvist, který předvedl 26 zákroků.

Krom zasloužené první hvězdy zápasu se Pastrňák díky třem trefám stal od ročníku 1993/94 prvním hráčem organizace Bostonu, který během jedné sezony nasázel tři hattricky. Úžasný počin! Kromě klubu z Velkého jablka "Pasta" letos sestřelil třemi góly i Detroit (13. října) a Toronto (11. listopadu). Produktivnější večer zažil 182 centimetrů vysoký útočník jen loni v úvodním kole play off proti Torontu, ve kterém přidal ke třem gólům i tři přihrávky.

VIDEO: Podívejte se na hattrick Davida Pastrňáka proti Rangers

"David je hodně výjimečný hráč. Nebýt jeho, tak jsme dnes nevyhráli, to si jednoduše můžete dopočítat," smál se v kabině po utkání spoluhráč Jake DeBrusk. "Bylo super vidět ho zase dávat góly před domácím publikem," dodalo levé kanadské křídlo.

Boston doma zvítězil podvanácté za sebou (šestá nejdelší šňůra v klubové historii) a upevnil si druhé místo v Atlantické divizi před Torontem, které prohrálo na ledě Philadelphie 4:5 po nájezdech.

"Jsem spokojený, jsou to pro nás další a velmi důležité dva body. Snažíme se každým utkáním připravit na play off a snad se nám to daří. Chceme vyladit formu a v TOP fazoně být v prvním kolem Stanley Cupu," rozprávěl v rozhovoru pro klubovou TV Pastrňák, který si od svého návratu po zranění levého palce připsal v pěti utkáních jedenáct bodů (5+6).

