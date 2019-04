Odpadlíci vyhlíží draftovou loterii. Ve hře je druhý McDavid i finský talent | iSport.cz

Cole Caufield • FOTO: Profimedia.cz Chvíle útěchy pro týmy, kterým uteklo play off. V úterý proběhne v Torontu loterie, která určí pořadí, v jakém budou týmy, které nepostoupí do bojů o Stanley Cup, vybírat v červnovém draftu. Pravděpodobnost na zisk celkové jedničky se odvíjí od umístění v základní části, přičemž platí, že čím horší výsledek, tím větší šance. Podívejte se, kteří hráči patří mezi favority letošního draftu.

Jack Hughes, USA, útočník V listopadu předvedl na turnaji v Kravařích velkolepou show, ve čtyřech zápasech nasbíral šestnáct kanadských bodů. Centr, který podle expertů může být podobnou hvězdou jako Connor McDavid. Rychlost, práce s pukem, hokejové myšlení a schopnost zvládat situace jeden na jednoho dělají z amerického talentu favorita na jedničku letošního draftu NHL.

Kaapo Kakko, Finsko, útočník V této sezoně překonal dorostenecký rekord nejvyšší finské ligy v počtu vstřelených branek a v 50 zápasech nasbíral 26+17. Po vypadnutí TPS Turku z play off dostal pozvánku do dospělé reprezentace, další krokem bude vstupní draft NHL, kde jej většina žebříčků řadí na druhé místo. Díky zkušenostem s dospělým hokejem by mohl do nejlepší ligy světa naskočit hned na podzim.

Bowen Byram, Kanada, útočník Před rokem neměla Kanada zástupce v elitní trojce draftu, letos to může napravit tento kanadský bek. Jeho otec odehrál v NHL všehovšudy pět utkání, syn má velkou šanci jeho čísla překonat. Další z řady produktivních obránců zatím sbírá body v juniorské WHL, svým bruslením zastíní v útočné fázi hry i řadu forvardů.

Kirby Dach, Kanada, útočník Další kanadský favorit na místo v elitní pětce. Centrů s držením hole na pravou stranu není příliš, i proto by mohl být Dach na draftu vysoko. Další rychlík na bruslích, jemuž však experti vyčítají, že by měl občas místo přihrávek raději střílet. V minulé sezoně nastřílel ve WHL pouze sedm branek, v té aktuální už má 25 gólů.

Vasilij Podkolzin, Rusko, útočník Po Hughesovi a Kakkovi třetí favorit letošního draftu, který si zahrál na posledním šampionátu dvacítek. Navíc se na tři utkání probojoval do sestavy SKA Petrohrad, který jinak sází na elitní evropské hokejisty. Trenéři si jej považují pro hru na obou koncích kluziště a využívají jej na přesilovkách i při hře v početní nevýhodě.

Dylan Cozens, Kanada, útočník Jeden z nejlepších bruslařů ročníku 2001, který navíc může nastoupit na křídle i jako centr. Při své hře využívá také svých fyzických dispozic (191 cm/84 kg), rychlé nohy doplňují podobně hbité ruce a přesná střela. Skauti jej přirovnávají hrou ke Chrisi Kreiderovi, útočníkovi Rangers, na nadcházejícím mistrovství světa do osmnácti let by měl patřit mezi kanadské opory.

Alex Turcotte, USA, útočník Další Američan, který prošel národním rozvojovým programem, kde se koncentrují nejlepší hráči daného ročníku z celých Spojených států. Amerického forvarda zdobí hra na obou koncích kluziště, od příští sezony by měl nastupovat v univerzitní NCAA za Michigan. V prvním kole byl zvolen také jeho Alfie, jehož si vybral Montreal ze sedmnáctého místa v roce 1983.

Matthew Boldy, USA, útočník Další výsledek koncepční práce amerického systému. Při přechodu do NHL by mu měly pomoct i fyzické dispozice, jimiž se už dnes vyrovná dospělým hokejistům. Skauti na něm obdivují ladnost a herní přehled, díky sbírá v průměru více než bod na zápas. Také Boldy má po sezoně namířeno na vysokou, nastupovat by měl za Boston College.

Trevor Zegras, USA, útočník Pokud vám přijde, že letošnímu draftu budou vládnout Američané, nepletete se. Do výjimečného ročníku 2001 patří také Zegras, který v posledních dvou sezonách zůstával ve stínu Jacka Hughese. Také on se představil na listopadovém turnaji v Kravařích, kromě hokejových kvalit se také umí soupeřům dostat pod kůži.